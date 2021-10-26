阿里反壟斷 繼家樂福後 旗下盒馬鮮生槓上沃爾瑪
中國「反壟斷」大旗在各業態延燒。繼日前家樂福指控被競爭對手沃爾瑪（Walmart）施壓，導致供貨商回購商品後，阿里巴巴集團旗下的盒馬X會員店25日跟進表示，也正遭受沃爾瑪的類似待遇（意指供應商二選一），將與家樂福保持密切溝通，共同破解這一局面。
澎湃新聞報導，被家樂福和盒馬鮮生共同指控的賣場就為美國沃爾瑪旗下的山姆會員店（Sam's club）。
對此，沃爾瑪回應表示，山姆一向注重合法合規經營，歡迎良性競爭，因為這終將對會員有益。暗指家樂福及盒馬的商品有「山寨」的嫌疑。
日前，家樂福在中國開設第一家會員制大賣場，但隨後就在官方微博發布致歉信，表示開業當天，競爭對手施壓供應商回購買空相關商品，使得不少會員消費者無貨可買。
供應商只能選邊站的行徑，被中國業內稱為「二選一」。今年初，中國監管部門曾因阿里巴巴集團在電商平台上，也對商家、品牌要求「二選一」，不讓他們到競爭對手的平台上，被認定為壟斷行為，決定裁罰阿里巴巴人民幣182億元（約28.6億美元）的天價罰金。
值得注意的是，盒馬X會員店是阿里巴巴集團旗下超市盒馬鮮生開設的會員制大賣場，在家樂福發表致歉信後，盒馬X會員店昨天表示，公司也正遭受類似待遇。盒馬X會員店總經理長隱表示，從去年10月首店開業至今，盒馬X會員店長期遭遇類似情況，在上海以外的城市，也有供應商迫於壓力停止與盒馬X會員店的合作，盒馬X會員店與家樂福會員店將在採購層面保持密切溝通，共同努力破解目前正在面臨的局面。
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