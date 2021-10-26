阿里反壟斷 繼家樂福後 旗下盒馬鮮生槓上沃爾瑪

盒馬X會員店指控指控山姆會員店。（取材自微博）

中國 「反壟斷」大旗在各業態延燒。繼日前家樂福指控被競爭對手沃爾瑪 （Walmart）施壓，導致供貨商回購商品後，阿里巴巴集團旗下的盒馬X會員店25日跟進表示，也正遭受沃爾瑪的類似待遇（意指供應商二選一），將與家樂福保持密切溝通，共同破解這一局面。

澎湃新聞報導，被家樂福和盒馬鮮生共同指控的賣場就為美國 沃爾瑪旗下的山姆會員店（Sam's club）。

對此，沃爾瑪回應表示，山姆一向注重合法合規經營，歡迎良性競爭，因為這終將對會員有益。暗指家樂福及盒馬的商品有「山寨」的嫌疑。

日前，家樂福在中國開設第一家會員制大賣場，但隨後就在官方微博發布致歉信，表示開業當天，競爭對手施壓供應商回購買空相關商品，使得不少會員消費者無貨可買。

供應商只能選邊站的行徑，被中國業內稱為「二選一」。今年初，中國監管部門曾因阿里巴巴集團在電商平台上，也對商家、品牌要求「二選一」，不讓他們到競爭對手的平台上，被認定為壟斷行為，決定裁罰阿里巴巴人民幣182億元（約28.6億美元）的天價罰金。

值得注意的是，盒馬X會員店是阿里巴巴集團旗下超市盒馬鮮生開設的會員制大賣場，在家樂福發表致歉信後，盒馬X會員店昨天表示，公司也正遭受類似待遇。盒馬X會員店總經理長隱表示，從去年10月首店開業至今，盒馬X會員店長期遭遇類似情況，在上海以外的城市，也有供應商迫於壓力停止與盒馬X會員店的合作，盒馬X會員店與家樂福會員店將在採購層面保持密切溝通，共同努力破解目前正在面臨的局面。