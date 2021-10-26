我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山灣區狂風暴雨 逾700樹倒、200處淹水 4萬戶停電

影／日本真子公主成婚 與妹相擁道別 正式脫離皇室

傳中國發改委找房企開會 釐清美元債情況

財經新聞組／綜合報導

中國多家房地產企業未能按時兌付美元債券利息，引發市場擔憂。媒體報導，中國發改委召集部分房企25日開會，參加企業以發行美元債的大戶為主，意在釐清整體美元債情況。

據財聯社引述消息人士報導，中國國家發展改革委員會召集了多家房地產企業，於25日在北京開會。目前已有多家企業收到通知，而且與會者以大量發行美元債的企業為主。

報導提到，房地產相關人士均認為，發改委在這個時間點，召集部分美元債發行規模較大的房地產企業開會，除了釐清這些企業的境外債到期情況，以及面臨的壓力，一定意義上也釋放出維穩信號。

報導引述中國信用評級機構「聯合資信」發布的報告，今年以來，中國房地產業的調控政策持續收緊，融資環境發生變化，一些企業盲目擴張的態勢被遏止。近期和房地產企業有關的信用風險事件增多，伴隨個別中大型企業發生債務違約及負面信用事件，引發投資者關注，更加大地產美元債收益率階段性增加的壓力。

報導並指出，中國的房地產企業將在明年面臨償債的高峰期。2022年到期的美元債規模達到3755億元人民幣（約591.8億美元），2023年到期美元債規模也將達到3000億元人民幣（約472.8億美元）以上。

報導稱，隨著部分房地產企業的流動性壓力顯現，10月以來已有超過10家企業被國際信評機構下調評級。據統計，截至9月30日，穆迪、惠譽和標普共下調了中國房地產開發商的評級達到91次，是今年上調評級次數的3倍。如果加上10月初至今的資料，今年房地產企業被評級機構下調評級的次數已超百次，創下歷年之最。

房地產 中國 北京

上一則

財經簡訊

下一則

推特CEO宣稱 惡性通膨將至

延伸閱讀

反資本壟斷 發改委否認打壓民企 「不針對特定企業」

反資本壟斷 發改委否認打壓民企 「不針對特定企業」
中國恒大危機暫解除 傳匯出8350萬美元債利息

中國恒大危機暫解除 傳匯出8350萬美元債利息
字節跳動 收購7房產經紀公司

字節跳動 收購7房產經紀公司
中房地產行業風暴 字節跳動卻積極拿下7房產經紀公司

中房地產行業風暴 字節跳動卻積極拿下7房產經紀公司

熱門新聞

停滯性通膨是近來華爾街人人談論的話題，但目前仍只有少數人相信美國經濟真的會走到那一步。路透

萬一停滯性通膨反撲 持有哪些資產最保險？

2021-10-22 10:18
CNN報導，美國房市熱潮目前沒有明顯降溫跡象，有投銀認為，隨著房貸利率升高，房價可能觸頂，價格再難有突破。路透

CNN：房市欣欣向榮 堪比美國經濟的「勁量電池」

2021-10-23 12:51
推特創辦人兼執行長多爾西23日示警稱全球恐發生惡性通膨。(路透)

美通膨30年新高 推特創辦人：惡性通膨正在發生

2021-10-24 14:49
彭博資訊報導，柴犬幣價格過去24小時大漲50%，達到紀錄新高，已成為市值第11大加密幣。　　（網路照片）

柴犬幣創新高 大漲50% 成第11大加密幣

2021-10-24 12:03
「女股神」伍德認為，三大通貨緊縮力量將抑制通膨。 路透

女股神伍德：三大通縮力量將抑制供應鏈受阻引發的通膨

2021-10-25 07:25
Xbox的小冰箱一開始預售，即銷售一空。 （取材自官網）

不再是迷因 微軟推Xbox造型小冰箱 成購物季夯品

2021-10-20 07:34

超人氣

更多 >
男子面對面挑釁虎群 原來有這個？ 難怪老虎不咬他

男子面對面挑釁虎群 原來有這個？ 難怪老虎不咬他
華爾街日報：台灣軍隊士氣不振 難與中國一戰

華爾街日報：台灣軍隊士氣不振 難與中國一戰
美今將公布搭機入境疫苗接種規定 可能豁免少數國家

美今將公布搭機入境疫苗接種規定 可能豁免少數國家
麥當勞員工曝「這品項」最滯銷：從沒看過客人點

麥當勞員工曝「這品項」最滯銷：從沒看過客人點
美國脫口秀專題談台灣 主持人幽默解釋台海緊張

美國脫口秀專題談台灣 主持人幽默解釋台海緊張