傳中國發改委找房企開會 釐清美元債情況

中國 多家房地產 企業未能按時兌付美元債券利息，引發市場擔憂。媒體報導，中國發改委召集部分房企25日開會，參加企業以發行美元債的大戶為主，意在釐清整體美元債情況。

據財聯社引述消息人士報導，中國國家發展改革委員會召集了多家房地產企業，於25日在北京 開會。目前已有多家企業收到通知，而且與會者以大量發行美元債的企業為主。

報導提到，房地產相關人士均認為，發改委在這個時間點，召集部分美元債發行規模較大的房地產企業開會，除了釐清這些企業的境外債到期情況，以及面臨的壓力，一定意義上也釋放出維穩信號。

報導引述中國信用評級機構「聯合資信」發布的報告，今年以來，中國房地產業的調控政策持續收緊，融資環境發生變化，一些企業盲目擴張的態勢被遏止。近期和房地產企業有關的信用風險事件增多，伴隨個別中大型企業發生債務違約及負面信用事件，引發投資者關注，更加大地產美元債收益率階段性增加的壓力。

報導並指出，中國的房地產企業將在明年面臨償債的高峰期。2022年到期的美元債規模達到3755億元人民幣（約591.8億美元），2023年到期美元債規模也將達到3000億元人民幣（約472.8億美元）以上。

報導稱，隨著部分房地產企業的流動性壓力顯現，10月以來已有超過10家企業被國際信評機構下調評級。據統計，截至9月30日，穆迪、惠譽和標普共下調了中國房地產開發商的評級達到91次，是今年上調評級次數的3倍。如果加上10月初至今的資料，今年房地產企業被評級機構下調評級的次數已超百次，創下歷年之最。