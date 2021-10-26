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專家：中國房產稅試點「一城一策」

財經新聞組／綜合報導

中國宣布房地產稅改革試點引各方關注，專家說，從表述來看，房產稅試點是「一城一策」；另有分析指房價絕不會因為房地產稅開徵而暴跌，官方不會提出可能讓房市「崩潰」的激進稅改。

第13屆中國全國人民代表大會常務委員會第31次會議23日決定，授權中國國務院在部分地區展開房地產稅改革試點工作。這項試點期限5年，但尚未公布詳細稅率以及哪些城市將成為試點對象。

官媒環球時報總編輯胡錫進昨天針對這項試點在微博發文分析後，多家境內外媒體予以轉發。他說，中國徵收房地產稅的決心已下，絕不會虎頭蛇尾、不了了之。

他表示，房產稅的難點是城市中產家庭，非常富裕的家庭有承受力，低收入家庭則影響不大。各試點城市所制定細則如何做到公平公正讓中產家庭都能承受，而且讓外界都相信並能較快感受到房地產稅帶來的綜合正面效果，將是試點成功的關鍵所在。

胡錫進還說，試點房地產稅絕非是想「殺富濟貧」，「房子多的人家，享受了國家社會提供的更多公共服務，理應多貢獻一點稅收，這也是全世界房產稅的共同徵收邏輯」。

他並強調，房價絕不會因為開徵房地產稅而「斷崖式下跌」，中國政府不會允許那樣的情況出現，「不會出台可能導致房市『崩潰』的激進稅改」。

對於房產稅會否「跨城徵收」，據香港星島日報今天報導，北京民間智庫華夏新供給經濟學研究院院長賈康表示，從表述來看，房產稅試點是「一城一策」，也就是不會「跨城徵收」。

賈康認為，這次房地產稅試點安排了5年的明確期限，應是意在要求5年內必須有系統的經驗總結以支持立法，「5年內，房地產稅立法或遲或早一定會啓動。」

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