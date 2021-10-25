恒大保交樓 六地建案復工 證明「有能力自救償還債款」

中國恒大集團將自救償還債務。（路透）

中國恒大集團 24日透過官方微信公眾號表示，要全力落實政府「保交樓」要求，公司在深圳、東莞、江門、汕尾、珠海、中山等六地共十多個房地產項目的復工 復產正有序進行。

恒大創辦人許家印日前宣布風險自救三大戰略後，恒大近日動作頻頻，不只在寬限期內，成功支付一筆8350萬美元的債券利息，並頻頻發布消息要「保交樓」，信心喊話意味明顯。

恒大指出，將全力以赴落實政府保交樓的要求，其中，深圳恒大城市之光、江門恒大泉都、中山恒大御府等項目，皆已進入室內裝潢階段，將陸續向屋主交付。

除上述項目外，恒大還稱，深圳恒大珺睿大廈、深圳恒大城、東莞恒大悅龍台、珠海恒大濱江左岸等項目的部分大樓，已於近期陸續封頂。

在此之前，許家印22日於集團的復工復產專題會上，宣布風險自救的三大戰略決定：一是堅定不移、全力以赴實現復工復產保交樓；二是全面實施現樓銷售、大幅壓降房地產開發建設規模；三是十年內，要實現由房地產業向新能源汽車產業的轉型。

另據「中國證券時報」報導，恒大集團已於21日，支付了一筆上月到期，將在23日滿一個月寬限期的美元債利息金額8350萬美元。

雖恒大集團並未對此事發表意見，市場人士也分析，這並不代表恒大已經走出困境。但對恒大來說，這無疑是證明自己「有能力靠自救償還債款」的一種表態。

回顧今年9月，恒大集團曾出售盛京銀行17.5億股的股分，取得人民幣99.93億元（約15.7億美元）的資金，但擬將恒大物業50.1%股權，以港幣200.4億元（約25.8億美元）售予合生創展一案，卻以失敗告終。因此，恒大集團也於22日公告稱，在9月28日簽訂協議，出售盛京銀行非流動內資股後，公司出售資產的情況尚未取得重大進展。

恒大指稱，中國恒大將繼續推進中期業績公告披露的措施，緩解流動性問題，盡力爭取與債權人達成借款續貸、展期或其他替代方案。