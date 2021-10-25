新能源車下鄉 中國政府、車企均發力

2021年以來，中國大陸新能源汽車「下沉」之戰打響。圖為多款新能源汽車在廣西柳州站參展。（中新社）

新能源汽車 下沉中國 鄉村市場潛力有多大？為搶奪這一市場，今年以來中國新能源汽車「下沉」之戰打響，政府、車企均向鄉村市場發力。

中新社報導，中國公安 部數據，截至2021年9月底，中國新能源汽車保有量已經達到678萬輛。但在鄉村市場，新能源汽車滲透率仍比城市低。

為滲透這一市場，中國政府啟動新能源汽車下鄉活動，並提供政策支持。22日，中國汽車工業協會常務副會長兼秘書長付炳鋒在出席新能源汽車下鄉活動柳州站時表示，據不完全統計，今年1至9月份，下鄉車型累計銷售60.7萬輛，較去年同期增長2.2倍。

中國工業和信息化部裝備工業一司司長王衛明認為，農村地區具有推廣新能源汽車的天然優勢條件。擴大新能源汽車在農村地區推廣應用，能提升農村交通安全水平，帶動路網、電網等基礎設施改造提升，助力農村經濟綠色低碳轉型。

位於柳州市的上汽通用五菱汽車股份有限公司，瞄準低價微型電動車市場。上汽通用五菱宏光MINIEV售價3萬元人民幣（約4725美元）左右、體型迷你、續航100多公里，上市以來累計產銷突破40萬輛，連續13個月蟬聯中國中國新能源單一車型銷量冠軍。

想要搶占農村市場，性價比是關鍵。MINIEV成功後，很快出現效仿者。今年1月，長安新奔奔E-Star國民版上市，低配版售價為2.98萬元民幣（約4693美元），領途汽車推出新款新能源汽車百智大熊。

「中國新能源汽車大數據研究報告（2021）」指出，拓展農村用戶是長期工作，建議中國企業需要抓住三線及以下城市和農村居民「經濟性、便利性、功能性」等市場需求。