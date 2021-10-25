我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大氣河流來襲 金山灣區籠罩暴風雨 部分居民疏散

「六人行」男星抗癌3年不幸去世 享年59歲

新能源車下鄉 中國政府、車企均發力

財經新聞組／綜合報導
2021年以來，中國大陸新能源汽車「下沉」之戰打響。圖為多款新能源汽車在廣西柳州站參展。（中新社）
2021年以來，中國大陸新能源汽車「下沉」之戰打響。圖為多款新能源汽車在廣西柳州站參展。（中新社）

新能源汽車下沉中國鄉村市場潛力有多大？為搶奪這一市場，今年以來中國新能源汽車「下沉」之戰打響，政府、車企均向鄉村市場發力。

中新社報導，中國公安部數據，截至2021年9月底，中國新能源汽車保有量已經達到678萬輛。但在鄉村市場，新能源汽車滲透率仍比城市低。

為滲透這一市場，中國政府啟動新能源汽車下鄉活動，並提供政策支持。22日，中國汽車工業協會常務副會長兼秘書長付炳鋒在出席新能源汽車下鄉活動柳州站時表示，據不完全統計，今年1至9月份，下鄉車型累計銷售60.7萬輛，較去年同期增長2.2倍。

中國工業和信息化部裝備工業一司司長王衛明認為，農村地區具有推廣新能源汽車的天然優勢條件。擴大新能源汽車在農村地區推廣應用，能提升農村交通安全水平，帶動路網、電網等基礎設施改造提升，助力農村經濟綠色低碳轉型。

位於柳州市的上汽通用五菱汽車股份有限公司，瞄準低價微型電動車市場。上汽通用五菱宏光MINIEV售價3萬元人民幣（約4725美元）左右、體型迷你、續航100多公里，上市以來累計產銷突破40萬輛，連續13個月蟬聯中國中國新能源單一車型銷量冠軍。

想要搶占農村市場，性價比是關鍵。MINIEV成功後，很快出現效仿者。今年1月，長安新奔奔E-Star國民版上市，低配版售價為2.98萬元民幣（約4693美元），領途汽車推出新款新能源汽車百智大熊。

「中國新能源汽車大數據研究報告（2021）」指出，拓展農村用戶是長期工作，建議中國企業需要抓住三線及以下城市和農村居民「經濟性、便利性、功能性」等市場需求。

汽車 中國 公安

上一則

恒大三大戰略 不願賤賣資產

下一則

聯電傳砸35億美元 在新加坡蓋新廠

延伸閱讀

中國工信部招手 歡迎美企擴大投資

中國工信部招手 歡迎美企擴大投資
中國工信部：歡迎美企擴大在中投資

中國工信部：歡迎美企擴大在中投資
「缺芯」效應 中國乘用車銷售上月劇減17%

「缺芯」效應 中國乘用車銷售上月劇減17%

恒大汽車增資5億美元 首車明年出廠

恒大汽車增資5億美元 首車明年出廠

熱門新聞

停滯性通膨是近來華爾街人人談論的話題，但目前仍只有少數人相信美國經濟真的會走到那一步。路透

萬一停滯性通膨反撲 持有哪些資產最保險？

2021-10-22 10:18
CNN報導，美國房市熱潮目前沒有明顯降溫跡象，有投銀認為，隨著房貸利率升高，房價可能觸頂，價格再難有突破。路透

CNN：房市欣欣向榮 堪比美國經濟的「勁量電池」

2021-10-23 12:51
縮水式通貨膨脹(Shrinkflation)策略重出江湖。(Business Wire)

包裝大小一樣分量悄悄變少 「縮水式通膨」來襲

2021-10-17 14:22
彭博資訊報導，柴犬幣價格過去24小時大漲50%，達到紀錄新高，已成為市值第11大加密幣。　　（網路照片）

柴犬幣創新高 大漲50% 成第11大加密幣

2021-10-24 12:03
推特創辦人兼執行長多爾西23日示警稱全球恐發生惡性通膨。(路透)

美通膨30年新高 推特創辦人：惡性通膨正在發生

2021-10-24 14:49
Xbox的小冰箱一開始預售，即銷售一空。 （取材自官網）

不再是迷因 微軟推Xbox造型小冰箱 成購物季夯品

2021-10-20 07:34

超人氣

更多 >
出手打炒房 中國將開徵房地產稅 10大城試點

出手打炒房 中國將開徵房地產稅 10大城試點
外媒爆金與正「處決金正恩」 韓國家情報院：完全不實

外媒爆金與正「處決金正恩」 韓國家情報院：完全不實
3承諾都失守…拜登預算案恐「險勝」 不利期中選舉

3承諾都失守…拜登預算案恐「險勝」 不利期中選舉
紐約白人女持紙箱毆打17歲少女 吐亞裔仇恨言語

紐約白人女持紙箱毆打17歲少女 吐亞裔仇恨言語
「六人行」男星抗癌3年不幸去世 享年59歲

「六人行」男星抗癌3年不幸去世 享年59歲