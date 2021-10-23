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兩岸半導體論壇 鼓勵企業深化合作

財經新聞組／綜合報導

第六屆海峽兩岸半導體產業（合肥）高峰論壇22日在安徽省合肥市舉行。工業和信息化部電子信息司司長喬躍山表示， 面對全球晶片荒等新形勢，鼓勵兩岸企業深化合作，加強兩岸對話交流，支持有實力的台企繼續加大在大陸的投資力度。

喬躍山指出， 近年來，兩岸半導體產業界開展了多元化、多層次的交流與合作，通過優勢互補、互利互惠實現共贏。

兩岸半導體產業（合肥）高峰論壇，今年集聚兩岸專家和企業家，就半導體產業新技術、新挑戰、新需求，為兩岸半導體產業健康發展建言獻策。　

同時，還舉行第三代半導體、汽車電子晶片、晶機聯動、新型存儲技術，和長三角機體電路協同發展暨投資五場分論壇，中電科、京東方、長鑫存儲、蔚來汽車等企業代表分別就先進技術、市場熱點、未來趨勢等進行分享。

合肥是中國電子新興產業主要集聚地之一。近年來，合肥大力發展半導體產業，建設了海峽兩岸集成電路產業合作試驗區。截至目前，合肥已集聚積體電路企業超300家、從業人員逾2萬人，形成了存儲、顯示驅動、智能家電、汽車電子四個特色晶片產業鏈。今年1至9月全產業鏈產值增長約40%。

合肥大力支持發展積體電路產業。乘著兩岸產業合作的東風，加快產業創新和科技創新融合，逐步形成「芯屏汽合、集終生智」戰新產業布局。

由合肥市建設投資控股（集團）與台灣力晶科技合資的合肥晶合集成電路，副總經理邱顯寰看好大陸市場前景，他說，晶合集成今年第四季預計可以晉升全球晶圓代工排名前十。「合肥目前著力發展汽車產業，我們有人才、技術及充分產能支持，助力車用晶片落地大陸市場化。」

張立建議，大陸半導體產業要提昇創新能力和全球影響力，需把錘煉產業內功和推動產業對外開放合作相結合；提高產業供給體系質量和發揮市場需求牽引作用相結合；推動軟體優化升級和硬體技術創新相結合；促進本土人才培養和海外人才引進相結合。　　

汽車 晶片 投資

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