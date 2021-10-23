我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台大校長管中閔2023年1月卸任 不續任理由曝光

辣妹只是媽媽桑？李雲迪驚傳嫖「猛男鴨」

嚴重財務危機後 恒大集團首付5.3億債券利息

財經新聞組／綜合報導
據報導，陷入財務危機的恒大集團21日支付一筆約新台幣23億元的債券利息。（中新社資料照片）
據報導，陷入財務危機的恒大集團21日支付一筆約新台幣23億元的債券利息。（中新社資料照片）

證券時報報導，陷入嚴重財務危機的恒大集團，21日支付了一筆9月23日即到期、金額8350萬美元(約5億3374萬人民幣)的公開巿場美元債利息。

據報導，這筆款項匯入債權人共同委託的花旗銀行帳戶，將於23日為期1個月的寬限期滿前，支付給這批債券的各個持有人。

但恒大集團面對包括紐約時報在內的媒體查證，並未對此發表任何意見。而債權方的委任律師，也拒絕評論此事。

綜合中國財經媒體報導，恒大給付的上述金額只是利息，因此債務的本金「不會是一個小數目」。但這筆債務本金與恒大總積欠的人民幣1.97兆元（約3081億美元）相比，應該不是最大的一筆債款。

報導分析，恒大這次雖然償還了一大筆利息，化解違約危機，但並不代表已經走出困境。目前來看，恒大已經處於「非常被動的狀態」，基上本已經沒有了收入來源，只能靠變賣資產、子公司獲取資金，維持營運並償還欠款。

恒大9月間出售了盛京銀行17.5億股的股份，取得人民幣99.93億元資金。但日前擬將恒大物業股權售予合生創展、成交金額達200.4億港元（25.7億美元）的交易案，卻告失敗。這項成交案一度被視為恒大起死回生的救命稻草。

而在未來幾天和幾周內，恒大還面臨著其他幾筆債券支付的最後期限。

紐約時報報導，瑞格律師事務所（Ropes & Gray）駐香港合夥人安德森（Daniel Anderson）表示，恒大需要獲得資金才能開展業務，如果公司找不到錢支付未來的款項，恒大仍有違約風險。

安德森指出，違約將使恒大那些違約債券的持有人有權提出催還要求，這可能會引發更多其他債券和債務的違約。

恒大集團 債券 紐約時報

上一則

道指歷史新高 股指連升三周

下一則

香檳銷售 可望回升至疫前水平

延伸閱讀

恒大債彈將爆 投資人憂引發新一波風暴

恒大債彈將爆 投資人憂引發新一波風暴
恒大物業51億美元出售案 破局

恒大物業51億美元出售案 破局
部分夏威夷原住民反疫苗 原因複雜

部分夏威夷原住民反疫苗 原因複雜
MLB／彼德森代打3分砲擊退釀酒人 勇士聽牌

MLB／彼德森代打3分砲擊退釀酒人 勇士聽牌

熱門新聞

停滯性通膨是近來華爾街人人談論的話題，但目前仍只有少數人相信美國經濟真的會走到那一步。路透

萬一停滯性通膨反撲 持有哪些資產最保險？

2021-10-22 10:18
美國媒體CNBC 16日刊登探訪台積電正在建設的美國亞利桑那州鳳凰城晶圓21廠，依據台積電主管現場介紹，該廠區的5奈米設計是全數複製在台灣的晶圓廠。路透

CNBC探訪台積電鳳凰城廠 5奈米新廠全複製台灣廠

2021-10-17 08:01
縮水式通貨膨脹(Shrinkflation)策略重出江湖。(Business Wire)

包裝大小一樣分量悄悄變少 「縮水式通膨」來襲

2021-10-17 14:22
Xbox的小冰箱一開始預售，即銷售一空。 （取材自官網）

不再是迷因 微軟推Xbox造型小冰箱 成購物季夯品

2021-10-20 07:34
Square的執行長多爾西（Jack Dorsey），也是知名社群平台推特的創辦人，對比特幣等創新技術的支持向來不遺餘力。美聯社

強攻比特幣 多爾西：Square擬建立挖礦系統

2021-10-16 15:19
長灘港即使全力運作，也難以消化大排長龍等待卸貨的貨櫃輪。（路透）

大仁說財經 | 加州貨櫃塞港：成因和分析

2021-10-20 18:35

超人氣

更多 >
萬一停滯性通膨反撲 持有哪些資產最保險？

萬一停滯性通膨反撲 持有哪些資產最保險？
曾批疫苗是撒旦計畫 陰謀論支持者染疫「失去喜悅」

曾批疫苗是撒旦計畫 陰謀論支持者染疫「失去喜悅」
月給1萬生活費嫌少 留學生飆罵親爹是畜牲

月給1萬生活費嫌少 留學生飆罵親爹是畜牲
真心話或大考驗？國防部長隔洋澄清拜登捍衛台灣發言

真心話或大考驗？國防部長隔洋澄清拜登捍衛台灣發言
辣妹只是媽媽桑？李雲迪驚傳嫖「猛男鴨」

辣妹只是媽媽桑？李雲迪驚傳嫖「猛男鴨」