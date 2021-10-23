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中國跨境資金流動和外匯市場 「表現雙穩」

記者林宸誼／綜合報導

中國國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英22日表示，無論是從數量還是價格指標來看，當前中國跨境資金流動和外匯市場表現出「雙穩」特徵。

澎湃新聞報導，王春英指出，第一個「穩」從數量上來看，跨境資金有序流動，近期保持穩定的小幅淨流入態勢。第3季企業和個人等非銀行主體跨境月均淨流入規模是153億美元(約977億人民幣)，其中跨境外匯月均淨流入是112億美元。銀行的代客結售匯月均順差是147億美元，說明境內企業和個人的外匯收支以及外匯供求總體上是略有盈餘的。

第二個「穩」從價格的角度來看，人民幣匯率雙向波動，總體表現穩健。

具體來說，今年1到2月和4到5月人民幣對美元分別升值了1.3%和3.1%，3月和6月，因為受美國通膨預期升溫和減少購債信號的釋放，人民幣分別貶值了1.5%和1.6%，進入第三季以後，人民幣窄幅波動。

對於中國近來減持美債，王春英指出，外匯局負責外匯存底的經營管理，是以安全、流動、保值增值為目標，而且投資是按照多元化和分散化的原則進行。

她認為，外匯存底對於美國國債的投資也是市場行為，按照市場原則，根據市場狀況和投資需要進行專業化管理，外匯存底一直是負責任的長期投資者。

美國財政部18日發布數據顯示，中國在8月大幅減持213億美元至1兆47億美元，仍為美國第二大債權國。

除今年7月小幅增持64億美元至1兆68億美元，先前中國已連續四個月減持美債，3月減持規模為38億美元，4月小幅減持43億美元，5月減持規模為177億美元，6月減持規模為65億美元。

第三季以來外資購買境內債券規模比上半年高位有所回落，王春英認為，在全球經濟逐步恢復以及大國貨幣政策轉向的預期下，外資購買債券保持了一定的規模，而且向疫情前的常態回歸，是正常的表現。從中長期來看，外資對於穩步配置人民幣債券應該還是有興趣的。

中國 美國 投資

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