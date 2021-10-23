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人民銀行穩定人民幣匯率 適時逆周期調節

記者林宸誼／綜合報導
人民幣匯率出現較大波動，人行將適時逆周期調節。(本報資料照片)
人民幣匯率出現較大波動，人行將適時逆周期調節。(本報資料照片)

面對10月以來人民幣逆勢走強，並一度突破6.4，中國國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英22日表示，10月19日人民幣對美元匯率升至6.4以內，這是市場力量推動的正常表現。特別的是，王春英表示，若遇較大波動，人民銀行也將適時逆周期調節。

王春英在國新辦發布會上指出，這一輪美國聯準會貨幣政策調整，不會改變中國國際收支基本平衡的格局，也不會改變人民幣匯率基本穩定的態勢。外匯管理局將會保持政策的定力，堅持底線思維，統籌安全與發展，推進外匯領域改革開放，繼續保持人民幣匯率彈性，不斷完善外匯市場「宏觀審慎+微觀監管」兩位一體管理框架，同時，適時開展逆周期調節，切實維護外匯市場穩定。

新浪財經報導，10月以來美元指數衝升至94以上，在此背景下，人民幣逆勢走強並突破6.4，離岸人民幣兌美元匯率一度觸及6.37左右，不過目前人民幣兌美元匯率尚未刷新5月末6.35的高點。

人民幣兌美元匯率近一周凌厲升值，王春英表示，今年以來，人民幣匯率有升有貶、雙向波動，總體保持穩定，本月19日，人民幣對美元匯率升到了6.4以內，這是市場力量推動的正常表現。

王春英指出，之所以這樣講，一方面，美元指數回落是主要的觸發因素，目前市場已經逐步消化美聯儲縮表消息，再加上其他主要發達經濟體加息預期升溫，美元匯率暫時缺乏上漲動力。

另一方面，9月貨物貿易順差仍然較高，十一假期之後集中收結匯現象比較明顯，從20日以來的市場表現來看，人民幣匯率基本保持窄幅波動。

嘉盛集團資深分析師JOE PERRY認為，當前境內美元存款持續維持在1兆美元左右，這導致市場波動被平抑，即投資者或企業不會出現擔心貶值而恐慌購匯的情況，而且近期結匯很強。

同時出口的強勁也支持人民幣維持強勢，今年以來，人民幣匯率與經常帳戶順差的相關性遠超中美利差。此外各界預計後續美國仍需發行大量債務來支持財政刺激，貨幣供給量的攀升也導致美元多頭躊躇不前。

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