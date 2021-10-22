樂高投資55億 四川建新樂園

中國 首家樂高樂園 將落腳四川，預計將於2023年10月在四川眉山開園，總投資人民幣55億元（約8.6億美元），是全球第十座，也是規模最大的樂高主題樂園 。

樂高樂園所屬的英國默林娛樂集團CEO Nick Varney 21日表示，看好中國市場，將加大在中國的投資，四川之外，已規畫在深圳、上海投資樂高樂園，且不排除在中國建設更多樂高樂園。

他並正式發布四川樂高樂園度假區的總體規畫，包括一座樂高樂園主題樂園、一座樂高樂園水上樂園以及共有500多間客房的二座樂高主題酒店。

其中，主題樂園將設樂高街道、樂高積木、樂高樂園創想世界、樂高城市、樂高小夥伴、樂高神話、海盜岸、沙漠王國、樂高城堡九個主題館；樂高樂園水上樂園則由夢幻瀉湖、深海探險、寶藏島、叢林探險四大主題區組成，共計擁有約100種互動遊樂設施、表演和景點。

四川樂高樂園度假區也是中國西部地區的第一個國際主題樂園。因此，四川樂高樂園的設計不僅有中國元素，更具四川特色。度假區首席運營官約翰·雅各布森稱，四川樂高樂園度假區會融入熊貓主題體驗區，作為全球首發的主題區，和具有中國西部文化特色的迷你天地。其中，迷你天地位於樂高樂園創想世界內，設有代表性的西部自然風光地標建築和城市街景等生活文化場景。

默林娛樂集團CEO Nick Varney認為，四川樂高樂園將吸引四川、重慶、陝西、雲南、貴州等各個中國西部地區的遊客。默林娛樂預計，四川樂高樂園度假區將輻射至少4000萬人口。

英國默林娛樂集團是歐洲第一大、全球第二大的旅遊景點營運公司，在全球四大洲的24個國家營運超過135個旅遊景點，21間酒店以及六家度假村。