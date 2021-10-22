台積美國新廠 45億美元銀彈到位

台積電美國 新廠45億美元公司債昨日完成定價。業界看好，台積電美國新廠銀彈到位，相關新廠建設將持續推進，確保該廠2024年量產、開出5奈米月產能2萬片的計畫如預期進行。

台積電今年8月10日董事會拍板亞利桑納子公司發行美元公司債，額度不高於80億美元，以支應產能擴充之資金需求，昨日子公司公司債完成定價細節，銀彈到位有助充實當地實際投資所需。

台積電公告，100%持股的亞利桑納子公司已於紐約時間2021年10月20日完成45億美元無擔保公司債定價，公司債由台積公司無條件且不可撤回地提供保證，將註冊登記且公開發行，由承銷商進行承銷。

公司債預計於2021年10月25日完成交割，資金用作一般營業用途。

依據台積電說明，此次募集包括2026年10月25日到期的12.5億美元公司債，利率 1.75%；2031年10月25日到期的12.5億美元公司債，利率2.5%；以及2041年10月25日到期的10億美元公司債，利率3.125%；及2051年10月25日到期10億美元公司債，利率3.25%。

台積電說明，2026年到期之公司債以面額99.976%發行，2031年到期之公司債係以面額99.561%發行，2041年到期之公司債係以面額98.898%發行，2051年到期之公司債係以面額98.658%發行。

台積電亞利桑納新廠為旗下晶圓21廠，是台積電在美國的第二個廠區，2021年至2029年台積電計畫新廠專案支出（包括資本支出）約120億美元。

目前亞利桑納新廠進展順利，台積電董事長劉德音在7月法說會也指出，不排除再擴建第二期廠房擴建的可能性，以滿足客戶的強烈需求。

按照土地面積，市場盛傳最大可擴充到六期，不過劉德音接受時代雜誌專訪時，也談到美國設廠成本遠高於台積電預期。