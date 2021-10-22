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挺中小企 中國祭電價優惠

記者陳政錄、賴錦宏／綜合報導
國家發改委鼓勵地方通過階段性補貼等措施，對個體工商戶用電實行優惠。（中新社資料照片）
國家發改委鼓勵地方通過階段性補貼等措施，對個體工商戶用電實行優惠。（中新社資料照片）

伴隨煤價高漲和「能耗雙控」政策，中國放寬電價漲幅，卻也讓企業經營成本隨之上升。中國國家發改委表示，將鼓勵地方通過採取階段性補貼等措施，對小微企業和個體工商戶用電實行優惠，並持續落實紓困措施，對沖電價上浮對中小企業生產成本帶來影響。

中國國家發改委21日以「推廣地方支持民營企業改革發展典型做法專題」為主軸，召開記者會。對於今年來大宗商品價格持續上漲，中國國家發改委體改司副司長蔣毅坦言，這對下游行業特別是中小企業帶來一定經營壓力。

蔣毅說，下一步，發改委將繼續會同有關部門，加強大宗商品價格監測分析，組織好後續批次國家儲備投放，多措施增加市場供給，持續加大期現貨市場聯動監管力度，遏制過度投機炒作，維護正常市場秩序。

至於電價上漲，蔣毅說，讓市場交易電價有效反映電力供求和成本變化，用電多、能耗高的企業市場交易電價上浮多一點，有利於抑制不合理電力消費，改善電力供求狀況，促進企業節能減排，對其他一般工商業用戶而言，所受影響是有限的。

蔣毅表示，考慮到不同用戶的情況，發改委還作了針對性安排：一是鼓勵地方通過採取階段性補貼等措施，對小微企業和個體工商戶用電實行優惠。二是繼續落實好支持民營企業發展、中小微企業融資、製造業投資等方面的一系列紓困措施。

另就近日發改委發布《關於推廣地方支持民營企業改革發展典型做法的通知》，向各地推廣青島、溫州、泉州等八個地方72條支持民營企業改革發展的典型做法。

中國國家發改委體改司司長徐善長指出，支持民營企業改革發展，是從中央到地方上下聯動的系統工程，截至8月底，中國民營企業貸款餘額達人民幣52.5兆元，比年初增長11.5%，今年已為7000多萬戶民企發放貸款。

中國 紓困 貸款

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