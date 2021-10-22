恒大債彈將爆 投資人憂引發新一波風暴

中國恒大21日復牌後，港股開盤重挫。（路透資料照片）

在出售恒大 物業50.1%股份予合生創展的交易案告吹後，中國 恒大、恒大物業21日在港股復牌雙雙重挫，由於恒大近期尚有兩筆美元債將分別在23日及29日到期，是否引發另一波金融風暴受到關注。

華夏時報報導，此前未按約付息的兩筆美元債，包括EVERRE 8.25% 2022年3月23日約0.84億美元的付息臨近10月23日寬限期截止日，以及EVERRE 9.5% 2024年3月29日約0.45億美元臨近10月29日寬限期截止日，這兩筆美元債能否如期付息，對於中資地產美元債的市場情緒影響較大。

中國官方21日再度出來信心喊話，銀保監會統計資訊與風險監測部負責人劉忠瑞表示，恒大問題主要還是個別現象，不會對行業或者整個中資企業的信譽帶來影響，中資企業信譽的關鍵和根本在於中國宏觀經濟的持續穩定向好。這也是繼日前人行行長易綱之後，另一個出來信心喊話的中國官員。

不過，投資人卻擔心恒大債務危機進一步擴大，紛出脫手中持股，中國恒大21日大跌12.5%，收在港幣2.58元，最新市值僅剩港幣341億元；恒大物業收在港幣4.71元，下跌8%，市值港幣509億元。

至於未完成收購的廣州地產商合生創展21日恢復交易之後，大漲7.5%收在港幣26.6元。

中國恒大、恒大物業20日晚間同時在港交所公告表示，終止出售恒大物業股份。公告稱，公司此先前擬向合生創展旗下公司轉讓恒大物業50.1%的股權，對價港幣200.4億元，出售案為公司解決流動性危機措施之一。

據了解，該筆交易本應於10月12日之前完成，但恒大認為合生創展未能符合對恒大物業股份作出全面要約收購的先決條件，於13日終止協議。

值得注意的是，合生創展也公告表示，公司至今仍準備根據該協議完成買賣銷售股份，但恒大方面在訂立該協議後提出修改其中包括代價的付款條款，公司認為不可接受。

綜合媒體報導，該筆交易之所以破局，與中國恒大未能與股東達成共識，以及未獲得廣東省政府支持有關。

•中國官方備戰 防止衝擊市場

中國恒大原計畫出售旗下恒大物業股權給合生創展解燃眉之急，但談判破局後，中國恒大、恒大物業股價重摔，倒債危機又起。業內人士分析，中國人民銀行及銀保監會接連對恒大議題表態，顯示就官方來說，已有全面部署，並期望防止市場過激反應，判斷中央仍會提供一定的支持。

恒大20日晚間公告，與合生創展的談判破局前，人行行長易綱20日就刊文表示，恒大風險是個案風險，對金融行業的外溢性可控；人行金融市場司司長鄒瀾15日也表示，恒大在房地產 業是「個別現象」，認為中國房地產業總體是健康的。

IPG中國區首席經濟學家柏文喜分析，人行相關發言，可看作是金融監管層對恒大風險嚴重程度的判斷與表態，且有穩定行業情緒，防止反應過激的用意。

諸葛找房數據研究中心指出，恒大債務事件，屬於中國推動去槓桿階段上的一個波折，更多是流動性衝擊，對金融市場的直接衝擊相對較小，國家對於此類問題會有一定的應對預案；諸葛找房數據研究中心還分析，從人行表態也可以看出，中央對恒大風險處理還是會提供一定的支持，重點在解決復工建設方面，尤其強調維護購屋者的合法權益。

但易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進也說，人行的態度難以說恒大的風險穩定了，而是監管層的顧慮有所減少。

在此之前，有消息指恒大在與合生創展的交易中，要求以現金支付，顯示恒大為了還清債務，是十分急迫的，但中國恒大在20日晚間的公告稱，集團2021年9月及10月到期的公募美元債券利息的寬限期未到。