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彭博：中國不是全球通膨推手 PPI雖攀高影響已減弱

編譯林聰毅╱綜合外電
中國生產者物價飆升，正好碰上全球消費者物價大幅上揚，但彭博經濟研究的分析認為，中國不是當前這波全球通膨趨勢的主要推手。 (中新社資料照片)
中國生產者物價飆升，正好碰上全球消費者物價大幅上揚，但彭博經濟研究的分析認為，中國不是當前這波全球通膨趨勢的主要推手。 (中新社資料照片)

近幾個月中國的生產者物價飆升，正好碰上全世界消費者物價大幅上揚，通膨從中國開始的說法甚囂塵上，但彭博經濟研究（Bloomberg Economics）的分析認為，中國不是當前這波全球通膨趨勢的主要推手。

約莫10年前，許多人認為來自中國的低價商品為全球經濟帶來通縮壓力，而現在反過來說似乎也不牽強，尤其是最新出爐數據顯示，中國9月的生產者物價指數（PPI）年增10.7%，創26年新高。

全球通膨最近這波漲勢引發了一些重要問題，例如，過去20年抑制通膨的因素是否正在逆轉？如今中國是否已成為通膨上漲、而非通膨減緩的根源？

根據彭博經濟研究的分析，儘管中國的市場滲透率提升，但其通膨率變動未對新興市場經濟體的通膨率造成重大影響；中國可能已不再是抑制全球物價的獨立因素，也不會變成助漲通膨的推手。事實上，中國和世界其他地區的通膨是由全球共同因素驅動的。

彭博經濟研究的經濟學家檢視了1994至2020年間21個主要已開發市場經濟體和新興市場經濟體的經驗。他們的分析顯示，過去30年間中國的通膨確實影響了其他經濟體的通膨，但影響很小且逐漸減弱。對已開發經濟體的影響較明顯，而對新興市場的影響則沒那麼顯著。

分析指出，過去30年間，中國PPI通膨率每上升1個百分點，會導致已開發經濟體PPI通膨率上升約0.04個百分點。證據顯示，中國通膨對全球影響正在減弱。中國加入世界貿易組織（WTO）後，對其他國家通膨的影響在2000年代初達到頂點。但近幾年來，這種影響已降低到幾乎可以忽視的程度。

由於生產須仰賴大量的進口，中國也容易受到大宗商品價格波動的影響。因此，中國和其他經濟體的通膨率，是受到一些相同因素推動，例如全球流動性情勢和商品價格等。

彭博經濟研究並表示，中國和許多其他經濟體的PPI通膨率可能會長期居高不下，部分反映出全球供應鏈瓶頸等共同因素。中國通膨的影響正在減弱，意味著中國在當前這波全球通膨漲勢中可能沒有太大影響力。

中國 新興市場 供應鏈

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