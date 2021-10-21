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中國官方出手干預煤炭價格 黑色系期貨紛紛跌停

中國新聞組╱綜合報導

中國近期的煤炭價格持續上漲，不斷刷新歷史新高，造成生產成本大增。中國國家發改委19日指出，研議對煤炭價格實行干預措施。消息一出，動力煤、焦煤等黑色系期貨紛紛跌停。

中央社報導，根據中國國家發展和改革委員會的微信公眾號公告，國家發改委19日下午與重點煤炭企業、中國煤炭工業協會、中國電力企業聯合會，共同舉行今年冬季到明年春季的能源保供工作機制煤炭專題座談會，並於會中提出，將研議依中國的「價格法」對煤炭價格實施干預措施。

公告指出，煤炭價格漲幅已完全脫離供需的基本面，且臨近冬季，供暖需求逐步提升，價格持續呈現非理性上漲的趨勢。將藉由「價格法」規定的一切必要手段，研究對煤炭價格進行干預的具體措施，促進煤炭價格回歸合理區間。

公告強調，中國國家發改委會和有關部門共同關注煤炭市場動態和價格走勢，針對保供與穩價工作的矛盾和問題，及時協調解決；另一方面，市場監管部門將加強執法，嚴打散播虛假資訊、串通與哄抬價格、囤積貨品等違法行為，維護市場秩序。

另一方面，公告也提及，將嚴厲查處惡意炒作動力煤期貨的相關情形。

在中國國家發改委打出穩定市場的「組合拳」後，19日夜盤，中國熱門的「煤炭三兄弟」期貨商品紛紛「跳水」。

界面新聞報導，在中國國家發改委發布公告的4分鐘後，動力煤期貨的主力合約便開始下跌，短短9分鐘，便跌停鎖死。截至夜盤收盤，動力煤仍牢牢的鎖死在跌停板上；焦煤情況也類似，雖有反復，但始終在跌停附近遊走；焦炭同樣也是暴跌，跌幅超8%。

報導引述一德期貨動力煤高級分析師曾翔指出，價格大幅波動說明市場恐慌情緒仍非常濃厚，「預計後面仍會有較為較大的跌幅。等恐慌情緒釋放完畢，價格才會逐漸走穩。」

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