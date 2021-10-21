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劉鶴稱中國房地產風險總體可控 合理資金需求得到滿足

記者陳政錄╱綜合報導
中國國務院副總理劉鶴表示，雖然目前房地產市場出現了個別問題，但風險總體可控。（路透資料照片）
中國國務院副總理劉鶴表示，雖然目前房地產市場出現了個別問題，但風險總體可控。（路透資料照片）

就近期恒大等房地產企業爆發債務風險，以及疫情反覆下對經濟帶來的考驗，中國務院副總理劉鶴20日表示，中國是具有強勁韌性的超大型經濟體，他強調，雖目前房地產市場出現了個別問題，「但風險總體可控，合理的資金需求正在得到滿足」，房地產市場健康發展的整體態勢不會改變。

2021金融街論壇年會20日在北京召開，據《21世紀經濟報導》，劉鶴於書面致詞中表示，今年中國堅持構建「雙循環」新發展格局，深化供給側結構性改革，有效實施宏觀政策，國民經濟穩定復甦。金融系統在增強經濟發展韌性、提升服務高質量發展能力方面發揮著關鍵作用。

他指出，中國是具有強勁韌性的超大型經濟體。韌性來自市場主體競爭力、經濟結構的完整性以及改革開放的正確政策，還有超大規模的市場與人民的不懈追求。

劉鶴強調，「在這種強勁韌性支撐下，完全可以實現今年經濟發展目標。」他還提到，要做好金融風險防控，推動中小金融機構改革化險，處置好少數大型企業違約風險。

就恒大債務風暴延燒，劉鶴坦言，目前房地產市場出現了個別問題，但風險總體可控，合理的資金需求正在得到滿足，房地產市場健康發展的整體態勢不會改變。

劉鶴說，金融系統要進一步主動擔當作為。更好服務實體經濟，做好貨幣政策調節，加大對民營經濟、小微企業等的融資支持。

就「能耗雙控」政策，劉鶴提到，要透過創新性金融制度安排，引導和激勵更多社會資本投入綠色低碳產業，支持煤的清潔高效利用與新能源的開發利用，保障大陸能源安全，推動實現「雙碳」目標。

值得注意的是，亟欲解決債務問題的中國恒大集團，正面臨新的挑戰。據財聯社19日引述知情人士指，恒大擬將旗下恒大物業51%股權，售予廣州地產商合生創展的談判，因為「股東之間沒有達成共識」，後者已經暫停與恒大方面的磋商。

恒大集團 中國 房地產

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