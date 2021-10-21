台外銷訂單連19紅 創三高 全年可望站上6000億美元大關

台灣經濟部統計處20日公布9月外銷訂單金額為629億美元，創歷年單月新高，年增25.7%。（本報資料照片）

台灣 經濟部統計處20日公布9月外銷訂單金額為629億美元，創歷年單月新高，年增25.7%，拿下連19紅。今年前9月累計訂單金額已達4816.3億美元；按照統計處預估，今年前10月累計金額將有望賺贏去年全年金額，全年有望站上6000億美元大關。

此次外銷訂單一舉創下「三高 」，9月金額創單月新高、第3季訂單金額1717.1億美元創歷史新高、今年前9月累計金額創歷年同期新高。

統計處20日預估10月外銷訂單金額為630億美元至645億美元，年增22.1%至25.0%，有望拿下連20紅。去年全年外銷訂單金額為5336.6億美元，由此預估，今年前10月累計金額有機會可以超越去年整年金額。

統計處長黃于玲表示，若統計處預估合理，確實有機會超越去年成績，按照外銷訂單愈接近年底愈旺的趨勢，全年也有機會首次站上6000億美元大關。但她也強調，國際經濟變化莫測，實際狀況還要等結果出爐。

統計處分析，9月外銷訂單年增率優於預期是因國際品牌智慧手機 新品陸續上市、新興科技應用需求及終端消費動能穩健，加上國際原材物料行情維持高檔，科技及傳產貨品接單雙強，均呈現雙位數成長。

以貨品別分析，科技貨品頻頻受到「蘋果光」籠罩，電子產品訂單金額為194.9億美元，創下單月新高，成為上月外銷訂單的領頭羊。同樣受拉抬的資通信產品9月訂單金額為193.9億元，再加上去年手機新品延後上市形成的低基期，年增飆升近四成。

傳統貨品仍持續因為終端需求強勁及原材物料價格呈現高檔，基本金屬、機械、塑橡膠製品及化學品均創下同月新高，其中基本金屬及化學品年增超過四成。

經濟部展望未來，國際新冠肺炎疫情、中國大陸能耗雙控政策等不確定風險仍存在，但考量全球經濟復甦、電子新品持續推出及歐美銷售旺季，台灣外銷訂單有望延續「愈到年底愈美麗」趨勢，後續持續看好。

據外銷訂單受查廠商對10月接單看法，按接單金額計算的動向指數則為53.9，顯示廠商認為10月訂單金額將優於9月。