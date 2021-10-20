蘋果新版最貴筆電 台積電、廣達受惠

蘋果公司18日發表兩款新筆電，搭載自研晶片M1 Pro和M1 Max。（歐新社）

蘋果 19日舉行新品發表會，最大亮點是兩款全新自家M系列「M1 Pro」與「M1 Max」中央處理器（CPU）問世，並可選配在新推出的MacBook Pro高階筆電，新款MacBook Pro頂規版售價逾3500美元，堪稱蘋果史上最貴筆電。

這是蘋果首度新Macbook全數搭載自家M系列晶片 ，主打「效能與速度史上最快」，由台積電 以5奈米製程獨拿所有代工訂單，完全取代英特爾CPU。

由於蘋果Macbook晶片效能與速度大升級，市場看好將掀起一波換機潮，台積電與組裝廠廣達將成為兩大贏家。

蘋果19日舉行今年第二次秋季新品發表會，名為「Unleashed」。蘋果執行長庫克在發表會一開始，便直接說明這場發表會有兩大重點－音樂和Mac，亮點當屬MacBook Pro和新晶片。

蘋果自家設計的M1 Pro與M1 Max晶片都採用5奈米製程，為蘋果迄今打造過的最強效能晶片，顯然意在超越英特爾的的高效能產品。

新款MacBook Pro有14吋和16吋兩種版本，都有銀色和太空灰等兩種顏色可供選擇，也有512GB和1TB等兩種固態硬碟（SSD）儲存容量版本，並可選配要搭載M1 Pro、還是M1 Max晶片，是蘋果首度發表搭載自家設計處理器的高階Mac電腦，也象徵進一步擺脫英特爾，為MacBook Pro產品線2016年來的最重大升級。

其中，廣達獨家組裝16吋高階版本，最頂規的MacBook Pro售價超過3500美元，為史上最高價。

新MacBook Pro也變更不少設計，除了導入「瀏海」，使頂部邊框縮窄60%，側邊邊框也縮窄24%，並移除備受爭議的Touch Bar，改以指紋辨識掃描器和更大的實體功能鍵盤取代，同時採用Mini LED面板，預料也將為買氣加分，同步帶旺雙鴻、GIS、富采、瑞儀等供應鏈。

蘋果新品發表會同時發表一款新的Apple Music訂閱方案，以及第三代AirPods。

其中，第三代AirPods設計類似AirPods Pro，但沒有降噪功能。蘋果也發表新顏色的HomePod mini，新增藍色、黃色及橙色等三種顏色，預定11月陸續於全球上市。