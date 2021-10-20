小米電動車 2024上半年量產 未來十年投資100億美元

小米董事長雷軍宣布小米汽車2024年上半年量產。（取材自小米官網）

小米 集團董事長雷軍表示，小米造車及團隊各項工作進展都遠超他的預期，小米電動車 首座工廠會落戶在北京亦莊，預估小米電動車將於2024年上半年正式量產。

小米19日召開投資者會議，雷軍透露小米汽車 量產時間後，在港股掛牌的小米股價大漲5.3%，收在港幣22.5元，單日市值大增港幣250多億元（約32.2億美元）。

據香港電台報導，雷軍表示，做汽車不是為了出鋒頭，現時電動車已從機械產業轉變為資訊產業，加上有同業已經在做相同產業，認為小米不做就會被淘汰。加上小米從智慧手機到智慧家居及智慧辦公，屬全智慧生態，若跟電動汽車好好整合，有極強的擴張性。

雷軍並透露，小米汽車9月1日已在北京註冊，首個工廠會落戶在北京亦莊，目前已收到2萬份簡歷，研發團隊453人。

小米汽車註冊資本為人民幣100億元，經營範圍包括新能源車整車製造、汽車整車及零部件的技術研發、電機及其控制系統研發、汽車零部件及配件製造（限動力總成系統、汽車電子、新能源專用關鍵零部件等項目）等。

雷軍此前曾表示，小米造車首期投資為人民幣100億元（約15.7億美元），預計未來十年投資額100億美元。雷軍將兼任智慧電動汽車業務的首席執行官。核心成員包括王翔、盧偉冰、劉德、洪鋒、李肖爽等。

小米表示，自3月宣布造車至正式註冊公司的五個月間，小米汽車團隊進行了大量的用戶調研和產業鏈考察，調研訪談2000多次，拜訪並深度溝通交流了十多家業內同行和幾十家產業合作夥伴，同時緊鑼密鼓地推進汽車的產品定義和團隊搭建。

此前，雷軍在接受央視財經採訪時表示，自己 2013 年就對電動車產業有了巨大的興趣。在過去的七、八年的時間裏面，投資了近十家智慧電動車領域各種各樣的公司。小米造車將是他人生最後一次重大創業專案。