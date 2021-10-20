我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私

海地黑道獅子大開口1700萬 美加傳教士肉票怎麼救？

小米電動車 2024上半年量產 未來十年投資100億美元

記者羅印冲／綜合報導
小米董事長雷軍宣布小米汽車2024年上半年量產。（取材自小米官網）
小米董事長雷軍宣布小米汽車2024年上半年量產。（取材自小米官網）

小米集團董事長雷軍表示，小米造車及團隊各項工作進展都遠超他的預期，小米電動車首座工廠會落戶在北京亦莊，預估小米電動車將於2024年上半年正式量產。

小米19日召開投資者會議，雷軍透露小米汽車量產時間後，在港股掛牌的小米股價大漲5.3%，收在港幣22.5元，單日市值大增港幣250多億元（約32.2億美元）。

據香港電台報導，雷軍表示，做汽車不是為了出鋒頭，現時電動車已從機械產業轉變為資訊產業，加上有同業已經在做相同產業，認為小米不做就會被淘汰。加上小米從智慧手機到智慧家居及智慧辦公，屬全智慧生態，若跟電動汽車好好整合，有極強的擴張性。

雷軍並透露，小米汽車9月1日已在北京註冊，首個工廠會落戶在北京亦莊，目前已收到2萬份簡歷，研發團隊453人。

小米汽車註冊資本為人民幣100億元，經營範圍包括新能源車整車製造、汽車整車及零部件的技術研發、電機及其控制系統研發、汽車零部件及配件製造（限動力總成系統、汽車電子、新能源專用關鍵零部件等項目）等。

雷軍此前曾表示，小米造車首期投資為人民幣100億元（約15.7億美元），預計未來十年投資額100億美元。雷軍將兼任智慧電動汽車業務的首席執行官。核心成員包括王翔、盧偉冰、劉德、洪鋒、李肖爽等。

小米表示，自3月宣布造車至正式註冊公司的五個月間，小米汽車團隊進行了大量的用戶調研和產業鏈考察，調研訪談2000多次，拜訪並深度溝通交流了十多家業內同行和幾十家產業合作夥伴，同時緊鑼密鼓地推進汽車的產品定義和團隊搭建。

此前，雷軍在接受央視財經採訪時表示，自己 2013 年就對電動車產業有了巨大的興趣。在過去的七、八年的時間裏面，投資了近十家智慧電動車領域各種各樣的公司。小米造車將是他人生最後一次重大創業專案。

小米 汽車 電動車

上一則

鮑爾5通膨論點遭嚴重挑戰 專家稱年底仍將面臨危機

延伸閱讀

電動車供應鏈的下一個贏家 可能在南韓

電動車供應鏈的下一個贏家 可能在南韓
台灣ICT轉型 鴻海電動車後年上市

台灣ICT轉型 鴻海電動車後年上市
裕隆宣示 推自主品牌電動車 預計2023年亮相

裕隆宣示 推自主品牌電動車 預計2023年亮相
鴻海電動車2023年上市 台資通訊產業新紀元

鴻海電動車2023年上市 台資通訊產業新紀元

熱門新聞

世界各國物價漲聲四起，消費者驚覺錢變薄了。路透

物價漲風四起 完美風暴籠罩全球經濟前景

2021-10-14 13:29
科技產業投資人預測，全球半導體微影技術龍頭商ASML明年市值可攀升逾5000億美元。（路透）

ASML股價將大漲？明年市值預測破5000億美元 追台積電

2021-10-13 00:52
美國媒體CNBC 16日刊登探訪台積電正在建設的美國亞利桑那州鳳凰城晶圓21廠，依據台積電主管現場介紹，該廠區的5奈米設計是全數複製在台灣的晶圓廠。路透

CNBC探訪台積電鳳凰城廠 5奈米新廠全複製台灣廠

2021-10-17 08:01
美國總統拜登將在當地時間13日會見港口、工會、企業的代表，討論供應鏈所面臨的考驗，謀求協調各方可採取的行動，來解決供應鏈受擾的問題。 路透

拚了…美港口與零售物流業全天候營運 紓解供應鏈瓶頸

2021-10-13 08:30
縮水式通貨膨脹(Shrinkflation)策略重出江湖。(Business Wire)

包裝大小一樣分量悄悄變少 「縮水式通膨」來襲

2021-10-17 14:22
Square的執行長多爾西（Jack Dorsey），也是知名社群平台推特的創辦人，對比特幣等創新技術的支持向來不遺餘力。美聯社

強攻比特幣 多爾西：Square擬建立挖礦系統

2021-10-16 15:19

超人氣

更多 >
專家：美國經濟已陷入衰退 堪比2008年金融危機

專家：美國經濟已陷入衰退 堪比2008年金融危機
前國務卿鮑爾過世後數小時 遺孀完成接種也宣布確診

前國務卿鮑爾過世後數小時 遺孀完成接種也宣布確診
IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私

IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私
英相強生：我沒有「排華」 也不會拒絕中國投資

英相強生：我沒有「排華」 也不會拒絕中國投資
蘋果發表新品「擦拭布」要價19美元 已經熱賣到缺貨

蘋果發表新品「擦拭布」要價19美元 已經熱賣到缺貨