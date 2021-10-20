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恒大物業51億美元出售案 破局

記者陳政錄／綜合報導
恒大物業股份出售案傳出破局，此舉可能影響恒大的重整之路，也讓大陸房地產企業的未來蒙上一層陰影。（示意圖／新華社）
恒大物業股份出售案傳出破局，此舉可能影響恒大的重整之路，也讓大陸房地產企業的未來蒙上一層陰影。（示意圖／新華社）

日前身陷債務危機的中國恒大、恒大物業，與廣州地產商合生創展在港交所停牌，但時隔半個月後，19日傳出該筆交易案破局，因為「股東之間沒有達成共識」，合生創展已經暫停與恒大方面的磋商。

財聯社報導，知情人士向媒體證實，雙方關於該筆交易的談判確實已經暫停，「原因比較複雜，大概是因恒大地產股東之間，沒有達成共識。」

在此之前，中國恒大、恒大物業以及合生創展，於4日在港交所暫停交易，恒大物業當時公告，公司將刊發一份關於根據收購及合併守則的「內幕消息」，及可能全面要約本公司股份的公告。

合生創展也說，停牌公告是有關公司的一項主要交易——合生創展同意收購一家在聯交所上市的公司，以及與此有關的一項合生創展可能要對目標公司的股份提出的強制要約。

之前媒體報導稱，合生創展擬收購恒大物業約51%股份，藉此獲得恒大物業控股權，交易金額預計超過港幣400億元（約51.6億美元）。

不料時隔半個月後，該筆交易傳出破局訊息，何時重啟談判未知，這對身陷債務危機的恒大集團來說，無異於雪上加霜。值得注意的是，在合生創展之前，中國另一地產巨頭碧桂園，也曾與恒大接觸過，最後也因沒談攏收場。

當時，碧桂園服務執行董事李長江坦言，確實與恒大物業接觸過，但價格沒談攏，至於未來是否還會合作，決定權不完全在我們（碧桂園），但不排除還會有深度合作。

恒大集團 中國

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