推進房地產稅改革 專家點名三地試點

圖為福建福州早前一處正在興建中的房地產項目。中新社

中國 國家主席習近平 日前提到「要積極穩妥推進房地產 稅立法和改革，做好試點工作。」對此，中國財政部財政科學研究所前所長賈康認為，房產稅立法完成前，深圳、海南、浙江等地可先行試點改革。

香港經濟日報報導，現任華夏新供給經濟學研究院院長的賈康接受時代周報、中國房地產報訪問時表示，從習近平的表述來看，接下來房地產稅將採取「積極穩妥推進立法」與「試點先行」雙管齊下的方式。在立法完成前，一些地方或許要率先加入試點範圍。

賈康認為，在試點區域的選擇上，可考慮浙江、深圳和海南三地先行先試，因為這三個地區目前是比較高級別位於創新前沿的示範區。

他表示，推進房地產稅需在立法中處理好免稅部分扣除問題，完成立法後對地方充分授權，區分不同情況分步推進。一般來說，三、四線城市不會進入第一批先行試點範圍。

據報導，中國政法大學財稅法研究中心主任施正文分析，未來可能在房地產稅立法完成之前，率先在部分城市推出房地產稅試點，這些城市試點經驗也可推進房地產稅立法工作。

房地產稅試點不是簡單重複此前重慶和上海推出的房產稅試點，而是有所突破，為將來房地產稅立法做準備。