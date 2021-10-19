我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

終結土豪婚?中國試辦婚改實驗區 想矯正「天價新娘」

海運價飆 米粉.豆油.味精…華人常用食品漲破100%

人行行長：恒大債務危機 風險可控

記者羅印冲／綜合報導
中國恒大集團陷入債務危機。（取材自每日經濟新聞）
中國恒大集團陷入債務危機。（取材自每日經濟新聞）

中國人民銀行行長易綱表示，恒大集團風險可控。

據港媒報導，他表示，相信可避免出現系統性風險，強調會嚴格依照法律，充分尊重債權人及股東權益，法律亦清楚規定債權的優先次序。

他並指，中國一些公司因管理不善及過度擴張，令違約風險增加，拖慢中國中國的經濟增長速度。

另據香港電台報導，易綱周日表示，中國經濟運行良好，復甦軌跡並無改變，但亦面臨挑戰，例如部分企業因為管理不善而出現違約風險。

他指出，部分企業違約風險及中小型銀行經營困難，是中國經濟面臨的挑戰之一，有關部門正在密切關注，防止演變成系統性風險。他又提到，人民銀行將專注於數位人民幣的零售及中國國內使用。

中國人民銀行金融市場司司長鄒瀾日前在第三季度金融統計資料記者會上，批評恒大集團管理不善，未能根據市場形勢變化審慎經營，反而盲目多元化擴張，造成經營和財務指標嚴重惡化，最終爆發風險。不過，他認為，總體上看，恒大風險對金融行業外溢性可控。

鄒瀾表示，恒大集團總資產規模超過人民幣2兆元（約3125億美元），其中房地產開發項目約佔六成，涉及一千多家作獨立法人的項目子公司，恒大集團總負債中，金融負債不到三分之一，債權人比較分散，單個金融機構風險敞口不大。總體上看，其風險對金融行業外溢性可控。目前相關部門和地方政府正在按照法治化、市場化原則，依法依規開展風險處置化解工作，督促恒大集團加大資產處置力度，加快恢復項目建設，維護消費者合法權益。金融部門將配合住房建設部門和地方政府做好專案復工的金融支持。

恒大集團 中國 復工

上一則

臉書徵才萬人 打造元宇宙

下一則

財經簡訊

延伸閱讀

人行行長易綱：中國復甦軌道不變 估全年經濟增長8%

人行行長易綱：中國復甦軌道不變 估全年經濟增長8%
恒大度財務危機 擬售瑞典電動車企業

恒大度財務危機 擬售瑞典電動車企業
恒大危機 人行行長易綱：中國經濟運行良好 風險可控

恒大危機 人行行長易綱：中國經濟運行良好 風險可控
恆大擬出售旗下瑞典電動車NEVS 市值估10億美元

恆大擬出售旗下瑞典電動車NEVS 市值估10億美元

熱門新聞

世界各國物價漲聲四起，消費者驚覺錢變薄了。路透

物價漲風四起 完美風暴籠罩全球經濟前景

2021-10-14 13:29
美國第三大貨櫃港口喬治亞州沙凡納港目前有近8萬個貨櫃以各種形式堆積，數量比平時多出五成。圖為沙凡納港碼頭工人上月29日，日夜加班卸貨。(美聯社)

全球「供應鏈大混亂」 喬州1港8萬個貨櫃卡關

2021-10-10 22:43
科技產業投資人預測，全球半導體微影技術龍頭商ASML明年市值可攀升逾5000億美元。（路透）

ASML股價將大漲？明年市值預測破5000億美元 追台積電

2021-10-13 00:52
特斯拉汽車執行長馬斯克的財產淨值為2220億元，在彭博億萬富翁指數最新公布的富人排行榜，排名第一。(美聯社)

馬斯克2220億元身家登全球首富 挑釁送貝佐斯「銀牌」

2021-10-11 20:58
美國媒體CNBC 16日刊登探訪台積電正在建設的美國亞利桑那州鳳凰城晶圓21廠，依據台積電主管現場介紹，該廠區的5奈米設計是全數複製在台灣的晶圓廠。路透

CNBC探訪台積電鳳凰城廠 5奈米新廠全複製台灣廠

2021-10-17 08:01
美國總統拜登將在當地時間13日會見港口、工會、企業的代表，討論供應鏈所面臨的考驗，謀求協調各方可採取的行動，來解決供應鏈受擾的問題。 路透

拚了…美港口與零售物流業全天候營運 紓解供應鏈瓶頸

2021-10-13 08:30

超人氣

更多 >
美國首位非裔國務卿鮑爾 因新冠併發症84歲病故 已完成接種

美國首位非裔國務卿鮑爾 因新冠併發症84歲病故 已完成接種
南加華人保母住豪宅 收入比上班族好 為何回國心切？

南加華人保母住豪宅 收入比上班族好 為何回國心切？
CNN：物價漲、貨架空盪盪 拜登與民主黨面臨政治代價

CNN：物價漲、貨架空盪盪 拜登與民主黨面臨政治代價
蓋茲夫婦離婚後首度同場 大手筆送愛女出閣

蓋茲夫婦離婚後首度同場 大手筆送愛女出閣
前國務卿鮑爾過世 因波灣戰爭家喻戶曉 一度有望問鼎總統

前國務卿鮑爾過世 因波灣戰爭家喻戶曉 一度有望問鼎總統