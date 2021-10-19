紫光引資重整 阿里等7家有興趣

曾揚言要買下台積電，卻陷入債券違約並破產重整的中國 半導體國家隊紫光集團18日表示，目前集團及下屬實體企業經營整體呈現穩中向好的態勢，將引入有實力的戰略投資 人，是未來紫光集團司法重整能否成功的關鍵，目前共計七家意向投資人報名參加。

財新網報導，報名參加紫光重整的七家公司包括北京電控、阿里巴巴、無錫產業發展集團、兩家投資機構合組的智路建廠（算是兩家）、中國電子及上海國盛，除了阿里巴巴是民企外，其它都有國企的背景。這些公司表態要出價接手紫光的金額約人民幣500億元至600億元（約78.1億美元至93.7億美元）。

路透報導，紫光集團等七家企業實質合併重整案第一次債權人會議（簡稱一債會）18日透過網路會議形式召開。紫光集團表示，截至報名截止日，共計七家意向投資人報名參與，管理人組織遴選委員會對戰略投資人繳交的司法重整投資方案進行評審，引進戰略投資人工作 紮實推進。

後續管理人還將進一步核查戰略投資人資格，並與戰略投資人全面深入談判，優中選優，加快確定最終戰略投資人。

紫光集團表示，透過管理人披露的債權申報及審查情況顯示，集團等七家重整企業所負擔的債務與前期市場判斷基本一致，此次需要化解的債務規模基本上已經鎖定。紫光集團管理人在一債會上表示，經過各方不懈努力，紫光集團司法重整工作依法有序平穩推進。

該集團還表示，一債會的成功召開，表明公司司法重整即將進入最後關鍵階段，盡快確定戰略投資人將為紫光集團實現涅盤重生奠定基礎。