裕隆宣示 推自主品牌電動車 預計2023年亮相

裕隆集團董事長嚴陳莉蓮。（圖：鴻海提供）

裕隆集團董事長嚴陳莉蓮18日出席鴻海 科技日並首度宣布，裕隆集團將成為「鴻華先進」（MIH）首發客戶，旗下LUXGEN（納智捷）及CMC（中華車）未來都將以MIH為開發設計平台，推出自主品牌電動車 款。

嚴陳莉蓮預告，LUXGEN將以「智能 X 綠能 X 車聯」的產品概念推進，同時，集團也將持續建構電動車水平服務價值鏈。她強調，雙強結盟將帶動台灣 電動車產業跨步，迎向全球市場新造車勢力發展新契機。對此，業界解讀，裕隆集團應正規畫，要攜手鴻海跨出台灣市場，轉進全球電動車新戰局。

嚴陳莉蓮說，LUXGEN將在2023年推出首款電動車，期間將結合鴻海的資源與力量，攜手把市場做大，帶動台灣汽車產業鏈的轉型升級。

裕隆集團旗下LUXGEN及CMC將以MIH平台，推出電動車自主品牌，其中，LUXGEN將成為鴻華先進在第一個客戶，而MIH昨日發表的Model C休旅車、Model E轎車，都將是LUXGEN即將量產的電動車產品。

此外，嚴陳莉蓮指出，裕隆集團除了LUXGEN已明確設定首款電動車上市的時程，中華汽車現階段正與鴻華洽談合作，以MIH平台發展CMC品牌的新能源車型，規劃在目前最熱門的休旅車級距推出電動車款，並期於兩到三年內推出，爭取電動休旅車市場。

嚴陳莉蓮說，汽車產業正進入百年一見的大變革，新能源車成為新的趨勢，也是台灣產業的機會，透過鴻海與裕隆的合作，使得未來市場更值得期許。

嚴陳莉蓮表示，鴻海與裕隆合資成立鴻華先進，一年內就端出成果，這是台灣汽車業累積數十年的自主研發能量展現，也讓人充分見識「鴻海速度」。不只是速度，產品更是充滿科技感與先進性，令人驚豔。

未來在汽車產業電動化轉型的過程中，嚴陳莉蓮感性地說，在鴻海創辦人郭台銘、董事長劉揚偉的決心下，一定可以大展身手，並帶動台灣汽車產業鏈的轉型升級。