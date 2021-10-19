中國工信部招手 歡迎美企擴大投資

中國工信部部長肖亞慶18日表示，歡迎美國企業擴大在陸投資，深化互利合作。（取材自中國網）

中國 工信部部長肖亞慶18日表示，歡迎美國 企業擴大在中國投資，深化互利合作，希望美國企業在新能源汽車 、生物醫藥、新一代資訊通訊等領域繼續加強與中國中國產業界合作。

中國工信部旗下媒體工信微報報導，肖亞慶18日以視訊方式會見美中貿易全國委員會董事會主席蘭博文率領的代表團，雙方就中美產業發展合作等問題深入交換意見。

肖亞慶表示，中美兩國企業在全球產業鏈中相互依存，中方歡迎美國企業擴大在中國投資，深化互利合作，希望美國企業在新能源汽車、生物醫藥、新一代資訊通訊等領域繼續加強與中國產業界合作，共同推動工業綠色低碳轉型，實現共贏發展。

中國國務院副總理劉鶴與美國貿易代表戴琪本月初舉行視訊對話，中方就取消加徵關稅和制裁進行了交涉，就中國中國經濟發展模式、產業政策等問題闡明了立場。

此外，為防範新能源汽車行業亂象。中國工信部裝備工業一司近日約談了去年度新能源起車監督檢查中存在違規問題的7家新能源汽車生產企業，下發責令整改通知書，要求相關企業限期整改存在的問題。

據中國工信部網站消息指出，中國工信部裝備工業一司要求相關企業切實履行主體責任，認真分析問題原因，嚴格按照准入管理要求，限期整改存在問題。

同時，中國工信部按照相關法律法規和准入管理規定，根據違規情節輕重，對違規企業依法予以撤銷或暫停違規產品、暫停新能源汽車產品合格證電子資訊上傳、暫停新能源汽車新產品申報、取消抽檢不合格車型「新能源汽車推廣應用推薦車型目錄」等行政處理，並將違規資訊納入企業信用紀錄，列入後續重點監管對象。

去年中國國家發改委就發布通知，要求對各地新能源汽車投資情況進行徹底調查，外界認為，這是中國官方整頓新能源汽車過剩產能亂象。