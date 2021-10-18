恒大度財務危機 擬售瑞典電動車企業

圖為恒大集團在上海的一棟商業大樓—恒大中心。(Getty Images)

中國恒大集團 為度過財務危機，持續出售資產變現。媒體報導，恒大近期與歐美多家企業研商，擬出售旗下的瑞典 電動車公司NEVS。NEVS市值約10億美元。

根據公開資訊，瑞典中資電動車企業（NEVS）是由中國恒大集團100%持股，2012年恒大收購了當時陷破產困境的瑞典知名車廠SAAB後成立的新品牌。

路透社報導，NEVS行政總裁提爾克（Stefan Tilk）指出，正與美國和歐洲的風險投資 公司，以及合作夥伴磋商關於出售NEVS的事宜，目前有幾個投資方表達高度興趣。

據一名知情人士透露，NEVS的市值可能高達10億美元。

提爾克指出，如果能度過這次的危機，NEVS可能會再次招募員工，以達到恒大想要在歐洲市場建立的規模。「包括一家工廠、多個測試場地和實驗室等基礎設施。」

在此之前，NEVS曾於8月間以加速科技轉型為由，裁掉了約300名員工，占了當時員工總數近一半。由於當時恒大集團已出現財務困境，因此也有分析認為裁員與此有關。

恒大集團爆發財務危機後，陸續宣布出售旗下的資產與持股變現，以度過困境。今年8月間宣布出售旗下恒大物業、恒大新能源汽車的部分資產，隨後傳出科技巨頭小米有意收購汽車業務。

此外，今年也陸續出售旗下的恒騰網絡及嘉凱城集團兩家公司的股份，近期更將旗下子公司持有的盛京銀行17.5億股，以99.93億元人民幣（約15.6億美元）出售給瀋陽盛京金控投資集團。