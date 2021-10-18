我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

神棄之地的肉票危機：美加傳教士「海地黑幫綁架案」

F-1簽證失效 中國50留學生遭美大學強制驅離

恒大度財務危機 擬售瑞典電動車企業

財經新聞組／綜合報導
圖為恒大集團在上海的一棟商業大樓—恒大中心。(Getty Images)
圖為恒大集團在上海的一棟商業大樓—恒大中心。(Getty Images)

中國恒大集團為度過財務危機，持續出售資產變現。媒體報導，恒大近期與歐美多家企業研商，擬出售旗下的瑞典電動車公司NEVS。NEVS市值約10億美元。

根據公開資訊，瑞典中資電動車企業（NEVS）是由中國恒大集團100%持股，2012年恒大收購了當時陷破產困境的瑞典知名車廠SAAB後成立的新品牌。

路透社報導，NEVS行政總裁提爾克（Stefan Tilk）指出，正與美國和歐洲的風險投資公司，以及合作夥伴磋商關於出售NEVS的事宜，目前有幾個投資方表達高度興趣。

據一名知情人士透露，NEVS的市值可能高達10億美元。

提爾克指出，如果能度過這次的危機，NEVS可能會再次招募員工，以達到恒大想要在歐洲市場建立的規模。「包括一家工廠、多個測試場地和實驗室等基礎設施。」

在此之前，NEVS曾於8月間以加速科技轉型為由，裁掉了約300名員工，占了當時員工總數近一半。由於當時恒大集團已出現財務困境，因此也有分析認為裁員與此有關。

恒大集團爆發財務危機後，陸續宣布出售旗下的資產與持股變現，以度過困境。今年8月間宣布出售旗下恒大物業、恒大新能源汽車的部分資產，隨後傳出科技巨頭小米有意收購汽車業務。

此外，今年也陸續出售旗下的恒騰網絡及嘉凱城集團兩家公司的股份，近期更將旗下子公司持有的盛京銀行17.5億股，以99.93億元人民幣（約15.6億美元）出售給瀋陽盛京金控投資集團。

恒大集團 瑞典 投資

上一則

中國擬擴大消費稅徵收範圍

下一則

蘋果、AI晶片挹注 台積電營運 一路旺到明年Q1

延伸閱讀

恒大危機 人行行長易綱：中國經濟運行良好 風險可控

恒大危機 人行行長易綱：中國經濟運行良好 風險可控
恆大擬出售旗下瑞典電動車NEVS 市值估10億美元

恆大擬出售旗下瑞典電動車NEVS 市值估10億美元
可供全德國人入住 恒大危機照亮中國獨特鬼城現象

可供全德國人入住 恒大危機照亮中國獨特鬼城現象
人行促恒大集團加大資產處置力度 加快恢復項目建設

人行促恒大集團加大資產處置力度 加快恢復項目建設

熱門新聞

美國第三大貨櫃港口喬治亞州沙凡納港目前有近8萬個貨櫃以各種形式堆積，數量比平時多出五成。圖為沙凡納港碼頭工人上月29日，日夜加班卸貨。(美聯社)

全球「供應鏈大混亂」 喬州1港8萬個貨櫃卡關

2021-10-10 22:43
世界各國物價漲聲四起，消費者驚覺錢變薄了。路透

物價漲風四起 完美風暴籠罩全球經濟前景

2021-10-14 13:29
彭博資訊專欄作者柏吉斯認為，美國經濟正在經歷溫和的停滯性通膨，但不會像1970年代那麼黑暗。 (路透)

分析：美國正經歷停滯性通膨 但不會像1970年代那麼慘

2021-10-10 16:31
科技產業投資人預測，全球半導體微影技術龍頭商ASML明年市值可攀升逾5000億美元。（路透）

ASML股價將大漲？明年市值預測破5000億美元 追台積電

2021-10-13 00:52
特斯拉汽車執行長馬斯克的財產淨值為2220億元，在彭博億萬富翁指數最新公布的富人排行榜，排名第一。(美聯社)

馬斯克2220億元身家登全球首富 挑釁送貝佐斯「銀牌」

2021-10-11 20:58
美國總統拜登將在當地時間13日會見港口、工會、企業的代表，討論供應鏈所面臨的考驗，謀求協調各方可採取的行動，來解決供應鏈受擾的問題。 路透

拚了…美港口與零售物流業全天候營運 紓解供應鏈瓶頸

2021-10-13 08:30

超人氣

更多 >
廚房凶器？這副「熊爪」幫忙 烹煮這些料理輕鬆又衛生

廚房凶器？這副「熊爪」幫忙 烹煮這些料理輕鬆又衛生
不工作能過活嗎？靠社安金、退休金過日子 反而更省

不工作能過活嗎？靠社安金、退休金過日子 反而更省
封面故事／好市多便宜多 迎合中國胃 挑戰華人超市

封面故事／好市多便宜多 迎合中國胃 挑戰華人超市

比爾蓋茲紐約嫁女兒 離婚後首度與梅琳達同框

比爾蓋茲紐約嫁女兒 離婚後首度與梅琳達同框
公路警「匪」？2亞裔男拿錢買地 被攔檢沒收10萬

公路警「匪」？2亞裔男拿錢買地 被攔檢沒收10萬