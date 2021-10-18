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中國監管電信互聯網 責令微信、愛奇藝等4200款App整改

記者陳政錄／綜合報導
中國工信部長肖亞慶接受新華社專訪時談到反壟斷，並點名要加強電信和互聯網市場監管。(路透)
中國工信部長肖亞慶接受新華社專訪時談到反壟斷，並點名要加強電信和互聯網市場監管。(路透)

中國工信部長肖亞慶接受新華社專訪時談到反壟斷，並點名要加強電信和互聯網市場監管，強調7月開始為期半年的互聯網整治將持續深入，累計去年至今已責令微信、愛奇藝、攜程等高達4200款違規侵害用戶權益的App進行整改。

肖亞慶在專訪中透露，下一步，中國將緊扣保持製造業比重基本穩定、提升產業鏈供應鏈現代化水平等重點任務，紮實做好相關工作，促進形成公平競爭的市場環境。

中國近月持續高舉「反壟斷法」大旗，且有加劇之勢。自今年4月，官方對電商巨頭阿里巴巴，祭出人民幣182億元天價罰金後，7月一口氣裁罰滴滴、阿里、騰訊、蘇寧、美團等22案，接著解除騰訊的網路音樂獨家版權；本月初，再對外賣平台美團開出一張34億元人民幣（約5.3億美元）的罰單。

談到如何促進形成公平競爭的市場環境，肖亞慶在受訪時表示，第一，官方依法加強電信和互聯網市場監管，主要聚焦完善市場規則、加強監管執法，堅決遏制不正當競爭行為，初步解決了一批社會普遍關注的突出問題。

肖亞慶接著說，二是切實保障中小企業公平參與競爭，三是紮實抓好政策公平競爭審查，如做到政策推出前「應審盡審」。

對於自今年7月起，工信部啟動為期半年的「互聯網行業專項整治行動」，肖亞慶說，目的是遏制不正當競爭行為，保障用戶權益，維護市場秩序。他強調，未來將繼續深入推進該專項整治行動，壓實企業主體責任，加強監督檢查，完善協調機制，抓住難點問題，進一步加大工作力度。

在監管方面，肖亞慶指出，中國自2020年以來，累計檢測183萬款App，責令4200款違規App進行整改，並依法查處違法違規網站和App共7.3萬個，建立健全以電信業務經營不良和失信名單為基礎的信用管理機制，公示不良名單企業5.19萬家。

對於中國工信部整治網路平台，包括禁止屏蔽網址鏈接等，騰訊網引述華東政法大學競爭法研究中心執行主任翟巍表示，互聯互通可以形成開放共享的網路生態，有助於降低用戶交易成本，幫助數位經濟的技術創新與升級換代。

互聯網專項整治行動聚焦在擾亂競爭秩序、侵害用戶權益、威脅資料安全、違反資質和資源管理規定等四個方面八類問題，涉及22個典型違規場景，採取技術手段開展線上巡查，及時檢測、核查進展情況，推動逐項整改到位，一些突出問題得到初步解決。例如，各主要互聯網企業開屏彈窗訊息「關不掉」問題發現率由69%降到基本清零、「亂跳轉」由90%下降至1%。

中國 App 檢測

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