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中國擬擴大消費稅徵收範圍

記者林汪靜／綜合報導

中國國家主席習近平在中共黨刊「求是」雜誌發表文章，他提出，在收入方面，要形成中間大、兩頭小的橄欖型分配結構，具體指要加大消費環節稅收調節力度，研究擴大消費稅徵收範圍，加大對壟斷行業和國企的收入分配管理。

在推動共同富裕總的思路方面，習近平提到，要構建初次分配、再分配、三次分配協調配套的基礎性制度安排，加大稅收、社保、轉移支付等調節力度並提高精準性，擴大中等收入群體比重，增加低收入群體收入，合理調節高收入，取締非法收入，形成中間大、兩頭小的橄欖型分配結構。

習近平指出，要防止社會階層固化，鼓勵勤勞創新致富，避免「內捲」（過度競爭下的內耗）、「躺平」（「無欲無求」消極的處事態度），同時不能搞「過頭的保障」，防止落入「福利主義養懶漢」的陷阱。

他提出：要加強對高收入的規範和調節。在依法保護合法收入的同時，要防止兩極分化、消除分配不公；要合理調節過高收入，完善個人所得稅制度，規範資本性所得管理。

習近平表示，要加大消費環節稅收調節力度，研究擴大消費稅徵收範圍；清理規範不合理收入，加大對壟斷行業和國有企業的收入分配管理，整頓收入分配秩序，清理藉改革之名變相增加高管收入等分配亂象；要堅決取締非法收入，堅決遏制權錢交易，堅決打擊內幕交易、操縱股市、財務造假、偷稅漏稅等獲取非法收入行為。

此外，他特別點出，要堅決反對資本無序擴張，對敏感領域准入劃出負面清單，並加強反壟斷監管，同時，也要調動企業家積極性，促進各類資本規範健康發展。

習近平 低收入 中國

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