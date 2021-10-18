蘋果、AI晶片挹注 台積電營運 一路旺到明年Q1

台積電 高階製程需求旺，在蘋果持續擴大自行研發的M系列晶片 投片量，以及AI晶片多元應用挹注下，繼本季營收 挑戰季增3%以上，續寫單季新猷之後，明年首季也將突破傳統淡季束縛，繳出單季營收季增個位數百分比的佳績，朝連續七季創新高的紀錄邁進。

台積電尚未釋出明年首季展望，也不評論市場對基本面的預估看法。台積電上周四（14日）法說會揭露上季獲利創新高，本季營收持續挑戰新猷的好消息之後，上周五（15日）普通股收盤大漲逾4.7%，收在600元整數價位，外資也展開「認錯回補」行情，當天大買逾3.3萬張，終止連四賣，15日ADR續漲逾2%。

台積電透露，過去只有一、兩個客戶採用預付款方式，隨著台積電啟動三年千億美元大投資，更多客戶也願意預付款。

台積電並未揭露預付款客戶的數量與細節，業界認為，從法說會上訊息已顯示，台積電在技術領先與產能品質穩健下，7奈米乃至更先進的5奈米與3奈米製程已確定獲得更多客戶的青睞並包下產能，促成台積電啟動能回本的大投資。

業界認為，台積電先進製程的前期採用者一向相當清晰，除了蘋果在自製Mac電腦晶片計畫持續推進，並早已定案Apple Silicon轉移計劃為期兩年，換句話說，未來至2022年全產品線將多數採用M系列並在後續持續採用。

研究機構數據顯示，蘋果Mac系列產品線估計今年第2季單季出貨已達約600萬台，年成長約19%，由此推估年出貨量已突破2,000萬台，且先前舊機種潛在汰換需求超過5,000萬台，因此帶動對應處理器需求快速放量。

另外，值得注意的是，全球前十大的IC設計公司多數是台積電客戶，這些IC設計大廠都正加速對應支援AI應用的相關產品開發，其中，位居前七大IC設計公司Marvell近期發布多款晶片產品，正全面的開拓企業應用、車用、雲端、工業和消費市場，該公司也是台積電先進製程的領先採用者，持續搶食車用乙太網路晶片的商機。