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台積電目標價 外資上調至1028元新台幣

記者黃力／綜合報導
外資券商持續看好台積電未來表現。(路透)
外資券商持續看好台積電未來表現。(路透)

台灣科技大廠台積電法說會公布第三季獲利、第四季財測均略優於外資預期，釋出營運佳音，主要外資券商持續看好台積電未來表現，15日陸續上調目標價。高盛上調至1028元新台幣(約36.6美元)、麥格理上調至785.3元、摩根大通維持800元不變；對台積電後市看淡的摩根史坦利仍維持邏輯半導體下行論調，對台積電持中立看法，目標價580元不變。

15日外資大舉砸下200.5億元，認錯回補台積電3.3萬張，創買超張數第二，買超金額占整體外資278億元七成。有趣的是，買超台積電最多的正是大摩的客戶，買超1.3萬張，其次是摩根大通5859張、瑞信3964張、瑞銀3630張、美林3629張、高盛2223張與花旗環球的1567張。

外資自9月15日起幾乎已連續性賣超台積電至10月14日，合計賣超11.2萬張，持股比由74.90%降至74.49%；15日一舉買超3.3萬張，創下2020年4月17日買超5.7萬張以來單日最多，帶動台積電15日大漲27元、史上第三大漲元，站回600元關卡，一舉收復所有均線，市值較前一日增加7001億元，回升至15兆元至15.55兆元，為9月22日以來最高值，貢獻加權指數約228.6點。

摩根史坦利指出，半導體周期風險，是影響台積電明年營收最關鍵的因素，若邏輯半導體進入下行循環，恐將導致砍單，而此一疑慮也不利於台積電本益比擴張。台積電2019年首季因智慧型手機和加密礦機訂單減少，營收季減20%；近期智慧型手機需求下降，台積電恐將難獨善其身。

基於終端需求放緩、邏輯半導體庫存修正情勢逼近，大摩維持台積電中立評等，目標價580元不變。

摩根大通認為台積電有六大利多，一是毛利率回升，明年還有機會提升；二，先進製程需求居高不下，加上與他國合作擴廠，最快明年元月資本支出增加可期；三，隨HPC、5G滲透率提升，營收年複合成長率可望高於先前預估的10-15%；四，3奈米製程進展符合進度，N3E製程將於2023年下半年量產，較預期早；五，2奈米製程技術仍具領先優勢；六，台積電對庫存問題釋疑，為正面消息。

台積電 智慧型手機 營收

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