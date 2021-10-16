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房市調控鬆動 中國放寬貸款 有助恒大賣房換現

記者賴錦宏／綜合報導
中國房地產調控傳出鬆動跡象，官方允許加快買房貸款發放，預計將有助於恒大等建商賣房換現金。圖為福州某建案。（中新社）
中國房地產調控傳出鬆動跡象，官方允許加快買房貸款發放，預計將有助於恒大等建商賣房換現金。圖為福州某建案。（中新社）

中國房地產調控傳出鬆動跡象。據彭博引述不願具名的知情人士稱，中國金融監管機構上月底窗口指導部分大型商業銀行，允許銀行在第四季加快對個人抵押貸款的審批發放。預計也將有助於恒大等建商賣房換現金。

據了解，中國此前以打炒房為由縮減房貸額度，致許多民眾買房卻無法貸款，要等到明年才有房貸額度，雖然有助於房價走跌，但對於恒大集團旗下建案急於降價出售換現金，若民眾沒有房貸額度將會造成更多的問題。

報導認為，正值恒大危機使中資美元債市場風聲鶴唳，有關措施反映中國房地產行業的強力監管政策開始部分鬆動。

知情人士又稱，銀行還可向監管機構提交新的個人住房抵押貸款資產支持證券（RMBS）的發行計畫，以釋放更多個人按揭貸款額度。

據了解，近期RMBS發行已有回溫跡象，在在6、7月一度降至零後開始回升，並於9月達到年內最高。

中信證券首席分析師明明的報告指出，在當前中國經濟環境下，房地產融資有邊際寬鬆空間，後續買房抵押貸款投放預料將更靈活，房地產開發貸款也可能在風險可控前提下獲支持。

而房地產政策出現鬆動跡象，往放寬信用方向進一步明確。

路透也引述中國政策消息人士和分析師表示，儘管領導層可能繼續保持對房地產業的嚴格調控，但必要時可能會軟化策略。

中國植信投資首席經濟學家連平表示，「三條紅線」（房企剔除預收款後的資產負債率需大於70%、淨負債率大於100%、短期借款不得超過現金儲備）不太可能改變，但規則實施方面可能會有鬆動；房地產貸款標準不會放寬，但貸款規模可能增加。

有分析師認為，銀行業者向真正買家而非投資客的放貸，或有更大迴旋餘地，較為健康的建商可能獲得更多支持。

人民銀行及銀保監會上月底聯合召開房地產金融工作座談會，人民銀行行長易綱曾在會議上要求，金融機構配合相關部門和地方政府，「共同維護房地產市場的平穩健康發展，維護住房消費者合法權益」。

房地產 貸款 中國

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