限電限產衝擊 中國第4季GDP增速恐難「保4」

中國今年GDP增速將呈現逐季下滑走勢。圖為位於黑龍江省齊齊哈爾市的中國一重集團風電裝備製造廠。(新華社)

在供電不足等多重因素干擾下，投資 機構目前普遍下調第三季中國 GDP增速預測。瑞銀投資銀行高級中國經濟學家張寧預估，第3季中國GDP年比增速將放緩至5%，但第4季恐怕不易「保4」。

根據中國國家統計局公布的數據，受去年初爆發新冠肺炎疫情 導致的低基期效應影響，今年第1季中國GDP年比增長高達18.3%，但第2季GDP年比增速已陡降至7.9%。上半年中國GDP較去年同期成長12.7%。

國家統計局將於18日公布第3季國民經濟運行情況。受多地接連傳出本土新冠疫情、水患、電力供給不足等因素影響，目前投機構普遍預期，今年第3季中國GDP年比增速將再下滑至5%左右。

張寧最新發布的研究報告指出，中國即將公布的9月經濟數據將顯示，工業生產在限產和缺電影響下年比增速出現明顯放緩，房地產銷售和投資會比8月進一步走弱，出口增速也可能小幅回落。

另一方面，由於大部分防疫相關限制已基本解除，社會消費品零售可能有所反彈，基建投資也可能進一步改善。相比2019年同期水準，中國9月工業生產和大部分房地產指標增幅較8月可能有所收窄，但社會消費品零售和基建投資增幅將擴大。

張寧預計，中國今年第3季GDP年比實際增速將放緩至5%。但由於煤炭供需缺口較大，且「雙控」政策約束導致部分地方限產。張寧稱，若上述壓力未能及時緩解，「我們目前對今年四季度GDP同比增速4%的預測面臨較大下行風險」。