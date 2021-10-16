風災衝擊 深圳、香港塞港加劇 估需數周才能改善

上海出口集裝箱運價指數以及最新主要航線運價本周全面走跌。（本報資料照片）

圓規颱風造成近個月來最嚴重的貨櫃運輸塞船情況，東南亞多個港口都受到影響，估計還需要數周才能改善。以深圳和香港為例，雖然現在港口作業已大致恢復正常，下錨停在這兩個港區外海的貨船至少109艘，是5月以來的新高。

彭博行業研究分析師說，全球供應鏈現在更加緊張，由於沒有緩衝的餘地，就算是個小事故也會導致大問題。估計深、港的塞港問題會至少延續到明年2月1日中國 農曆新年之時。

金融時報也報導，目前全球最塞的港口就是中國南方的港口。根據Kuehne+Nagel提供的即時資料，現在全球因各港口塞港而停在港外等候的貨櫃輪數目為584艘。歐洲以漢堡港和安特衛普港排的隊伍較長；鹿特丹港和菲力斯杜港，因為當地卡車司機短缺，貨品運輸也沒能暢通。

此外，最新上海出口集裝箱運價指數 （SCFI）及主要航線 運價全面開跌，SCFI指數下滑1.28%，遠東-美東線每40呎櫃跌幅較大為3.7%。台驊等航運業者普遍認為，主要是中國長假才剛結束，工廠還在生產中，加上風災影響，廠商生產出貨量不多，運價回跌很正常。

最新SCFI指數來到4588.07點，下跌1.28%；遠洋線四大航線本周全面下跌，領軍這波運價飆漲的遠東-美東線每40呎櫃最新一周運價來到10700美元、下跌3.7%；遠東-美西線每40呎櫃跌幅2.39%，運價為6219美元。

本周原本走勢較平穩的歐洲線及地中海線也回檔修正，但幅度比遠東-北美線小，遠東-歐洲線每20呎櫃來到7687美元、跌幅0.35%；遠東-地中海每20呎櫃跌幅0.99%，價格7374美元。

航運業者指出，高運價本來就不正常，現在還是一堆客戶排隊等出貨，最好的情況是塞港解決，全球物流順暢，就算運價下跌，但整體載運量能增加，對貨櫃輪業者來說，也不見得是壞事，對整個業界長期發展反而比較健康。