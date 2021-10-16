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人行促恒大集團加大資產處置力度 加快恢復項目建設

記者戴瑞芬／綜合報導

中國人民銀行金融市場司司長鄒瀾表示，人行目前已和相關部門及地方政府，正在按照法治化、市場化原則，依法依規開展風險處置化解工作，督促恒大集團加大資產處置力度，加快恢復項目建設，維護住房消費者合法權益。

深陷債務漩渦的恒大集團，捅出房地產企業信用風險的爛攤子還未能收拾，人行官員鄒瀾15日在第3季金融數據統計發布會上回應說，總體上看，恒大風險對金融行業的外溢性可控。

他表示，恒大集團總負債中，金融負債不到三分之一，債權人也比較分散，單個金融機構風險缺口不大，因此恒大信用風險引發系統性的風險，在可控範圍內。

澎湃新聞報導，鄒瀾指出，恒大集團資產總規模超過人民幣2兆元(約3107億美元)，其中房地產開發項目約占60%，涉及到1000多家作為獨立法人的項目子公司。恒大近年來的經營管理不善，未能根據市場形勢變化審慎經營，反而盲目多元化擴張，造成經營和財務指標嚴重惡化，最終爆發風險。

鄒瀾表示，恒大集團的問題在房地產行業是個別現象。經過近幾年的房地產宏觀調控，尤其是房地產長效機制建立後，中國房地產市場地價、房價、預期保持平穩，大多數房地產企業經營穩健，財務指標良好，房地產行業總體是健康的。

同時，中國人民銀行、銀保監會已於9月底召房地產金融工作座談會，指導主要銀行準確把握和執行好房地產金融審慎管理制度，保持房地產信貸平穩有序投放，維護房地產市場的平穩健康發展。

恒大集團 房地產 中國

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