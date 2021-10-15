限電衝擊 瑞銀預估中國第4季GDP增速恐難「保4」

中國今年GDP增速將呈現逐季下滑走勢。圖為位於黑龍江省齊齊哈爾市的中國一重集團風電裝備製造廠。新華社

在供電不足等多重因素干擾下，投資 機構目前普遍下調第3季中國 GDP增速預測。瑞銀投資銀行高級中國經濟學家張寧預估，第3季中國GDP年比增速將放緩至5%，但第4季恐怕不易「保4」。

根據中國國家統計局公布的數據，受去年初爆發新冠肺炎疫情導致的低基期效應影響，今年第1季中國GDP年比增長高達18.3%，但第2季GDP年比增速已陡降至7.9%。上半年中國GDP較去年同期成長12.7%。

中國國家統計局將於下周一（18日）公布第3季國民經濟運行情況。受多地接連傳出本土新冠疫情、水患、電力供給不足等因素影響，目前投機構普遍預期，今年第3季中國GDP年比增速將再下滑至5%左右。

張寧最新發布的研究報告指出，中國即將公布的9月經濟數據將顯示，工業生產在限產和缺電影響下年比增速出現明顯放緩，房地產 銷售和投資會比8月進一步走弱，出口增速也可能小幅回落。

另一方面，由於大部分防疫相關限制已基本解除，社會消費品零售可能有所反彈，基建投資也可能進一步改善。相比2019年同期水準，中國9月工業生產和大部分房地產指標增幅較8月可能有所收窄，但社會消費品零售和基建投資增幅將擴大。

張寧預計，中國今年第3季GDP年比實際增速將放緩至5%。但由於煤炭供需缺口較大，且「雙控」政策約束導致部分地方限產。張寧稱，若上述壓力未能及時緩解，「我們目前對今年四季度GDP同比增速4%的預測面臨較大下行風險」。

張寧表示，如果中國房地產活動大幅下行，預計年底中國財政和貨幣政策將更大程度放鬆，在一段時間之後，房地產政策可能也會略有調整。但不會像2015-16年那樣，出現全域性地放鬆房地產政策。

此外，中國官方已著手應對電力短缺問題，包括增加煤炭生產和進口，優先保障居民用電，並在現有機制下上調上網電價。

張寧認為，目前來看，中國官方無意大幅調整「雙控」政策，但預估未來「雙控」政策仍會有所微調，包括暫時小幅放鬆執行力度，以避免用電出現嚴重短缺等問題。