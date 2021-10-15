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台積電Q3獲利飆 第四季將更旺

記者尹慧中／台北報導
台積電近六季毛利率與EPS
台積電近六季毛利率與EPS

台積電14日公布第三季稅後純益約1562.6億元（台幣，下同，約55.8億美元），創新高，平均一天賺近17億元，每股純益6.03元，同寫新猷，優於市場預期的6元；前三季每股純益為16.59元。預估本季營收可望再創新高，季增率約3.5%至5.5%，符合法人預期，儘管毛利率有望續揚，但營益率恐低於上季。

台積電14日舉行線上法說會，總裁魏哲家、財務長黃仁昭出席。台積電14日普通股開高走低，終場以當日最低價573元收市，外資小幅賣超225張，連四賣；14日ADR早盤漲1.7%。

台積電第三季稅後純益約1562.6億元，季增16.3%，年增13.8%。市場關注的「雙率」方面，第三季毛利率51.3%，季增1.3個百分點，年減2.1個百分點，達公司財測49.5%至51.5%的高標；營益率41.2%，季增2.1個百分點，年減0.9個百分點，優於財測38.5%至40.5%的目標。

累計前三季毛利率為51.2%，年減1.6個百分點；營益率40.7%，年減1.2個百分點；稅後純益4303.08億元，年增 14.7%，每股純益16.59元。

台積電預期，受惠5奈米製程需求強勁，本季合併營收約介於154億美元至157億美元，季增率約3.5%至5.5%，以新台幣28元兌1美元換算，單季合併營收介於新台幣4,312億元至4,396億元，同步挑戰單季歷史新高。

本季「雙率」方面，毛利率財測預估值為51%至53%，有望優於上季的51.3%；營益率則估計為39%至41%，低於上季的41.2%，其中，認購疫苗費用影響營益率逾1個百分點，多數會在本季認列。魏哲家指出，根據第四季營收展望中位數，台積電2021年全年營收以美元計算將年成長約24%。

統計顯示，台積電第三季晶圓出貨量364.6萬片12吋約當晶圓，季增5.7%，年增12.5%，出貨量也是歷史新高。台積電分析，今年第三季5奈米製程出貨占晶圓銷售金額的18%，7奈米製程出貨占34%。總體而言，先進製程（包含7奈米及更先進製程）營收達到全季晶圓銷售金額的52%。

台積電14日法說會重申今年資本支出維持300億美元的目標不變，將用來支持客戶需求擴充，相關擴充除了先進製程，還包含成熟製程與特殊製程。其中，今年第三季資本支出約新台幣1886.4億元，第三季營運現金流新台幣3187.1億元中包含部分客戶預付款。

台積電 營收 利率

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