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中國9月生產者物價指數大增10.7% 創新高

記者戴瑞芬／綜合報導
中國生產者物價指數年漲10.7%，創下歷史新高。（中新社資料照片）
中國生產者物價指數年漲10.7%，創下歷史新高。（中新社資料照片）

中國國家統計局14日發布9月消費者物價指數（CPI）年漲0.7%，是近六個月最低，較8月小幅回落0.1個百分點，已連續四個月下滑；生產者物價指數（PPI）年漲10.7%，則創下有紀錄以來歷史新高，較8月上升1.2個百分點。

交通銀行金融研究中心首席研究員唐建偉指出，CPI和PPI之間的剪刀差（工農業產品價格背離）升至史上最高，經濟出現了明顯的類停滯性通膨情況，「預計下一步的宏觀政策組合是穩貨幣和寬信用，年內降準和降息機率都不大。」

財信證券首席經濟學家伍超明則指，隨著疫情有效控制，服務業逐漸恢復，核心CPI逐步回升，而核心物價為衡量通膨的重要指標，因此輸入性通膨預計可控。

值得注意的是，自5月以來，PPI年增率幾乎都在9.0%的高位，持續時間之長實屬罕見。PPI漲幅上次突破10%是在2008年8月，當時為10.1%。9月PPI上漲10.7% ，創有史以來的新高。

界面新聞報導，盤古智庫高級研究員王靜文指出，大宗商品漲價以及能源雙控政策是導致此輪PPI持續攀升的主要原因。「雙碳（碳達峰和碳中和）戰略下， 兩高（高汙染和高耗能）項目在持續收緊，未來一段時間，上游生產資料價格恐繼續上漲，從而推高PPI。」

在國家統計局調查PPI指數的40個工業行業大類中，價格上漲的有36個，比上月增加四個。其中，煤炭開採和洗選業，石油和天然氣開採業，石油、煤炭及其他燃料加工業漲幅居前三位，價格分別上漲74.9%，43.6%和40.5%。數據顯示，能源短缺是導致大宗商品價格繼續衝高的關鍵。

財信證券首席經濟學家伍超明進一步分析，目前中國市場需求較為疲軟，再加上下游企業本身議價能力較弱，難以把成本壓力轉嫁給消費者，這就導致處於下游的小企業的利潤被擠壓的非常嚴重，進而壓制企業的投資意願，這將給未來的生產和經濟恢復帶來負面影響。

相比PPI的火爆，CPI則表現得疲軟乏力。9月CPI上漲0.7%，其中，食品價格指標下降5.2%，降幅比上月擴大1.1個百分點，影響CPI下降約0.98個百分點，最關鍵的豬肉價格則大降46.9%，降幅擴大2.0個百分點。

中國近一年CPI、PPI走勢。
中國近一年CPI、PPI走勢。

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