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攜手Fisker 鴻海電動車將在美生產

中國新聞組／綜合報導

鴻海集團衝刺電動車「美國製造」再傳捷報。鴻海電動車合作夥伴美國電動車新創公司Fisker證實，旗下一款電動車將委由鴻海，最快2024年在鴻海剛簽約買下的俄亥俄州廠生產，目標年銷量與產量最高達25萬輛。市場看好，鴻海電動車「美國製造」催油門，有利未來爭取Apple Car大單。

綜合媒體報導，Fisker董事長暨執行長菲斯克（Henrik Fisker）向俄亥俄州當地報紙「晨報」（The Morning Journal ）透露相關消息。

菲斯克指出，基於今年5月與鴻海的結盟協議，公司代號「Pear專案」、開發售價低於3萬美元電動車的案子，屆時生產作業將交給鴻海。同時，「Pear專案」也計畫運用鴻海電動車平台的修改版本研發。

鴻海10月1日宣布，以2.3億美元買下美國電動車新創公司Lordstown Motors位於俄亥俄州Lordstown的汽車工廠；這座工廠先前為通用汽車（GM）所有，Lordstown Motors兩年前買下，現在又再轉售給鴻海。

菲斯克說，如果專案進度順利，Pear可望在2024年於鴻海俄亥俄州廠生產，目標全球年銷量與產量最高達25萬輛。Fisker的出道作品Ocean則是排定明年底量產，委製廠是奧地利的Magna Steyr。

業界解讀，鴻海取得俄亥俄州Lordstown工廠，快馬加鞭為Fisker量產新車，意味鴻海成就電動車「美國製造」目標。考量美國現在力推製造業在當地生產，未來蘋果Apple Car勢必也會優先找境內工廠製造，鴻海電動車美國製造能量大加分，有利未來承接Apple Car等訂單。

鴻海董事長劉揚偉曾預估，2025年全球電動車市場規模可達6,000億美元，滲透率達20%，鴻海將取得5%市占率。鴻海集團將布局三電和智慧系統關鍵零組件。

鴻海 電動車 俄亥俄州

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