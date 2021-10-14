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中國9月出口激增28%攀3個月高點 順差擴大

記者陳政錄／綜合報導
中國9月出口年增28.1%，為三個月高點。圖為山東日照港。（中新社）
中國9月出口年增28.1%，為三個月高點。圖為山東日照港。（中新社）

中國13日公布9月進出口數據，以美元計，9月出口年增28.1%，高於市場預期，且為三個月高點，進口年增17.6%，略低於預期，貿易順差667億美元，較8月持續擴大。

海關總署表示，全球經濟貿易回暖、大宗商品價格走高，是第三季進出口成長的主因，但預估第四季在基期已高下，出口增速可能回落。

海關總署數據顯示，9月出口3057億美元，年增28.1%；進口總值2389億美元，年增17.6%。貿易順差667.6億美元。

累計今年前九月，中國對外貿易持續擴張，進出口總值4兆3741億美元，年增32.8%；出口總值2兆4008億美元，年增33%；進口總值1兆9732億美元，年增32.6%。累計貿易順差4275億美元。

路透報導，專家認為，歐美等發達國家需求旺盛，而中國經濟恢復較快，完整的產業鏈對出口形成強勁支撐。不過，伴隨著外需動力減弱，出口訂單逐步消化和東南亞地區生產恢復，出口增速回歸常態只是時間問題，在高基期效應下，第四季外貿表現料將放緩。

就整體進出口表現，德國商業銀行亞洲高級經濟學家周浩表示，出口強一些，進口弱一些，表明內需不是特別理想。中原銀行首席經濟學家王軍說，出口成長再次超過預期，一方面可能與越南等國因疫情停擺，以及全球供應鏈紊亂有關；另一方面，全球能源危機及通膨抬頭，疊加聖誕假期的需求拉動，再次支撐了中國的出口。

至於未來幾個月的情勢，王軍坦言，取決於疫情對於供應鏈的打擊，能源危機和通膨走勢，以及美國聯準會的政策節奏。

中國銀行研究員范若瀅說，第四季出口增速或將承壓。一方面，隨著大規模財政刺激政策退出，全球經濟復甦步伐或將放緩；另一方面，大宗商品價格持續高漲、海運費用居高不下、限產限電政策等因素將影響出口企業的生產能力和積極性。

方正中期期貨金融衍生品研究員彭博表示，總體來看，中國經濟依然維持強勁走勢，今年預計將領漲全球，維持對GDP增長率在7%以上的預期。

面對增長可能回歸常態，華寶基金首席經濟學家李慧勇認為，官方應推出更多穩外貿政策，要採取措施為外貿企業減負，既要保證有訂單有量、還要能賺錢，避免「宏觀上有量、但微觀上不賺錢」的狀況。

中國 疫情 供應鏈

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