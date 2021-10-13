鴻海秀3款電動車 業績添引擎

鴻海12日在Youtube頻道秀出旗下三款電動車，不僅外觀「全都露」，三款車種道路行駛的影像也一覽無遺。圖為鴻海打造的C級距電動車。（圖：鴻海提供）

鴻海 原訂18日於科技日發表集團打造的C級距轎車、E級距轎車與電動巴士等三款電動車 ，12日提前在YouTube頻道上亮相，不僅外觀「全都露」，也秀出三款車種道路行駛的影像。

這意味鴻海電動車能量已初步到位，離原訂2025年集團占全球電動車製造比重5%、營收規模300億美元的目標更近一步，將成為推動鴻海未來業績成長的引擎。

鴻海打造的三款電動車當中，C級距轎車先前在入關時意外曝光，但當時僅流出外觀照，並無實車在路面奔馳的畫面。

鴻海昨天上午將三款電動車外觀與道路駕駛影片上架YouTube頻道，短短一分鐘的影片，12個小時內吸引近10萬人次觀看，並引起網友熱烈討論，普遍認為「外觀帥氣！」、「台灣之光！」，也有不少網友直呼「鴻海加油！」，成功吸引人氣、炒熱話題。

鴻海表示，今年的科技日以「感受、技術、軟體、體驗」為主題，將正式公布集團的C級距電動車、E級距電動車與電動巴士，與會者將有機會搭乘或觀賞電動車，並藉由專題演講，展現鴻海在電動車領域之軟體、硬體平台的最新發展成果。

從鴻海釋出的宣傳影片可以看到，包含黑色和白色兩款電動車，以及一台電動巴士，共三款的實車照，影片一開始就是白色C級距電動車，車頭是現代感十足的車燈，以及水箱上明顯的鴻華先進（FOXTRON）橫幅標幟，加上流線型的車背造型，同時，還有白天在陽明山上間道路行駛的場景。

接著是夜間行駛在信義威秀前、造型方正的電動巴士（E BUS）出場。影片中已經可以看到C級距房車及電動巴士完整的樣貌，車輛行駛在城市街道，以及雙溪與瑞芳交界著名景點不厭亭旁102縣道，山路行進間也相當順暢感。

另外，鴻華先進與工研院資通所合作的自駕車 平台，運用Luxgen S3 EV作為載具，為了讓民眾可以搶先體驗鴻華先進的自動駕駛開放平台技術，已經在基隆海科館潮境公園進行應用展示，且開放民眾實車體驗，在鴻海電動車上市前搶先感受技術實力。

鴻海電動車布局一波接著一波，近期才宣布與商用電動輕型卡車供應商Lordstown Motors簽署合作協議，鴻海將以2.3億美元購買Lordstown位在俄亥俄州的廠房與設備，同時認購Lordstown約5000萬美元的普通股，並為其代工製造Endurance 全尺寸皮卡車款，藉此在美國設立首個生產據點。