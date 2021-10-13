我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

辦非法酒色派對逼青少年性交 加州婦遭控39罪

田納西州郵局槍擊案 含槍手3死 都是郵局員工

鴻海秀3款電動車 業績添引擎

記者蕭君暉／台北13日電
鴻海12日在Youtube頻道秀出旗下三款電動車，不僅外觀「全都露」，三款車種道路行駛的影像也一覽無遺。圖為鴻海打造的C級距電動車。（圖：鴻海提供）
鴻海12日在Youtube頻道秀出旗下三款電動車，不僅外觀「全都露」，三款車種道路行駛的影像也一覽無遺。圖為鴻海打造的C級距電動車。（圖：鴻海提供）

鴻海原訂18日於科技日發表集團打造的C級距轎車、E級距轎車與電動巴士等三款電動車，12日提前在YouTube頻道上亮相，不僅外觀「全都露」，也秀出三款車種道路行駛的影像。

這意味鴻海電動車能量已初步到位，離原訂2025年集團占全球電動車製造比重5%、營收規模300億美元的目標更近一步，將成為推動鴻海未來業績成長的引擎。

鴻海打造的三款電動車當中，C級距轎車先前在入關時意外曝光，但當時僅流出外觀照，並無實車在路面奔馳的畫面。

鴻海昨天上午將三款電動車外觀與道路駕駛影片上架YouTube頻道，短短一分鐘的影片，12個小時內吸引近10萬人次觀看，並引起網友熱烈討論，普遍認為「外觀帥氣！」、「台灣之光！」，也有不少網友直呼「鴻海加油！」，成功吸引人氣、炒熱話題。

鴻海表示，今年的科技日以「感受、技術、軟體、體驗」為主題，將正式公布集團的C級距電動車、E級距電動車與電動巴士，與會者將有機會搭乘或觀賞電動車，並藉由專題演講，展現鴻海在電動車領域之軟體、硬體平台的最新發展成果。

從鴻海釋出的宣傳影片可以看到，包含黑色和白色兩款電動車，以及一台電動巴士，共三款的實車照，影片一開始就是白色C級距電動車，車頭是現代感十足的車燈，以及水箱上明顯的鴻華先進（FOXTRON）橫幅標幟，加上流線型的車背造型，同時，還有白天在陽明山上間道路行駛的場景。

接著是夜間行駛在信義威秀前、造型方正的電動巴士（E BUS）出場。影片中已經可以看到C級距房車及電動巴士完整的樣貌，車輛行駛在城市街道，以及雙溪與瑞芳交界著名景點不厭亭旁102縣道，山路行進間也相當順暢感。

另外，鴻華先進與工研院資通所合作的自駕車平台，運用Luxgen S3 EV作為載具，為了讓民眾可以搶先體驗鴻華先進的自動駕駛開放平台技術，已經在基隆海科館潮境公園進行應用展示，且開放民眾實車體驗，在鴻海電動車上市前搶先感受技術實力。

鴻海電動車布局一波接著一波，近期才宣布與商用電動輕型卡車供應商Lordstown Motors簽署合作協議，鴻海將以2.3億美元購買Lordstown位在俄亥俄州的廠房與設備，同時認購Lordstown約5000萬美元的普通股，並為其代工製造Endurance 全尺寸皮卡車款，藉此在美國設立首個生產據點。

電動車 鴻海 自駕車

上一則

IMF預警通膨失控 認為Fed應收緊政策

下一則

能源價格飆 專家：暫不造成衰退 但會拖累第4季成長

延伸閱讀

Fisker證實 將在鴻海俄州廠生產PEAR平價電動車

Fisker證實 將在鴻海俄州廠生產PEAR平價電動車
通用召修電動車花19億美元 樂金埋單

通用召修電動車花19億美元 樂金埋單
鴻海跨足電動車 鴻華先進全新車型搶先曝光

鴻海跨足電動車 鴻華先進全新車型搶先曝光
台Gogoro換電業務搶進中國 未來由富士康代工

台Gogoro換電業務搶進中國 未來由富士康代工

熱門新聞

美國第三大貨櫃港口喬治亞州沙凡納港目前有近8萬個貨櫃以各種形式堆積，數量比平時多出五成。圖為沙凡納港碼頭工人上月29日，日夜加班卸貨。(美聯社)

全球「供應鏈大混亂」 喬州1港8萬個貨櫃卡關

2021-10-10 22:43
美國民眾下回使用自動提款機(ATM)時，可能要注意一舉一動都正受到國稅局(IRS)注意；存款餘額超過600元的銀行戶頭，或者一年當中轉帳額度超過600元的帳戶，國稅局都想查看究竟，意味著每個有工作收入的美國民眾，都將成為適用對象。（美聯社）

華爾街日報社論：餘額逾600元銀行帳戶 IRS都想查看

2021-10-05 11:58
孟格長期看好中國的經濟，他旗下公司近來更加碼買進阿里巴巴。(美聯社)

巴菲特搭檔大舉買進阿里巴巴 Q3持股增近83%

2021-10-07 22:09
彭博資訊專欄作者柏吉斯認為，美國經濟正在經歷溫和的停滯性通膨，但不會像1970年代那麼黑暗。 (路透)

分析：美國正經歷停滯性通膨 但不會像1970年代那麼慘

2021-10-10 16:31
特斯拉汽車執行長馬斯克的財產淨值為2220億元，在彭博億萬富翁指數最新公布的富人排行榜，排名第一。(美聯社)

馬斯克2220億元身家登全球首富 挑釁送貝佐斯「銀牌」

2021-10-11 20:58
美國證券管理委員會（SEC）10月5日正式批准Volt Equity申請的加密產業革新與科技ETF（交易代號：BTCR），是美國首檔與比特幣相關的ETF，為其他比特幣ETF闖關成功帶來更多希望。路透

投資新選擇 美首檔比特幣概念ETF來了

2021-10-08 10:43

超人氣

更多 >
BMW退位 美第3季豪車銷售冠軍是這個牌子

BMW退位 美第3季豪車銷售冠軍是這個牌子
美核子潛艦「康乃狄克」號南海撞上的是黃花魚箱網？

美核子潛艦「康乃狄克」號南海撞上的是黃花魚箱網？
41歲癌末男挑戰健美賽 半年減脂31斤

41歲癌末男挑戰健美賽 半年減脂31斤
快看世界／不打算分享疫苗配方 莫德納創始人道原因

快看世界／不打算分享疫苗配方 莫德納創始人道原因
川普要賣華府酒店 虧損嚴重傳3.7億元脫手

川普要賣華府酒店 虧損嚴重傳3.7億元脫手