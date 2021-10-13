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「缺芯」效應 中國乘用車銷售上月劇減17%

記者戴瑞芬／綜合報導
中國9月乘用車零售量158.2萬輛，年減17.3%。（本報資料照片）
中國9月乘用車零售量158.2萬輛，年減17.3%。（本報資料照片）

中國全國乘用車市場信息聯合會12日發布最新統計，9月乘用車零售量158.2萬輛，年減17.3%。乘聯會秘書長崔東樹表示，今年9月車市相對低迷，關鍵在「缺芯（汽車晶片）」導致無車可賣，不過，缺芯問題到9月底開始明顯改善，預判車市將現「銀九金十」。

乘聯會統計，9月乘用車生產172.1萬輛，年降14.8%，但比8月增長16.1%。零售量158.2萬輛，年降17.3%，但比8月增長9.1%。

9月車市持續疲弱，崔東樹分析，主要是由於關鍵晶片和零組件的海外供給受阻，供應鏈問題目前只能以周為單位進行供貨，生產損失巨大，車市經銷商在售車型庫存偏低，新上市車型目前只能透過訂金方式鎖單留客，交付壓力不減。

從生產端來看，9月乘用車生產172.1萬輛，年降14.8%，比8月增長16.1%。且晶片短缺9月底開始得到明顯改善。崔東樹表示，自主品牌車企和新能源車企強化供應鏈優勢，有效化解晶片短缺壓力。

乘聯會估計到明年年初，晶片供應才能真正有效改善，屆時汽車產銷量也會隨之回升。

乘用車市場銷量出現下滑，新能源汽車市場卻仍舊維持高增長。9月新能源乘用車批發銷量為35.5萬輛，年增184.4%；累計前九月新能源乘用車批發銷量約202.3萬輛，增長218.9%。

值得注意的是，9月批發銷量突破1萬輛的的新能源汽車車企從五家上升至八家，其中蔚來汽車和小鵬汽車首次上榜，銷量分別為1.06萬輛和1.04萬輛。比亞迪以7.04萬輛的新能源車銷量位居榜首；排名第二的為特斯拉中國，銷量5.6萬輛，創下當月銷量新高；上汽通用五菱位居第三，銷量3.89萬輛；上汽乘用車、廣汽埃安和長城汽車在後，銷量分別為2.16萬輛、1.36萬輛和1.28萬輛。

汽車 晶片 供應鏈

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