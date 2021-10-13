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深圳在香港發債 地方政府境外首例

香港特派員李春／香港報導

深圳市在香港發行50億元離岸人民幣（約7.7億美元）地方政府債券，這既是深圳首次在香港發債，也是中國地方政府首次在境外發債，中國方面認定這是地方政府發債的開路之舉，香港方面則相信有利鞏固香港人民幣離岸中心地位。

深圳市此次在香港簿記建檔發行50億元人民幣地方政府債券，是中國地方政府首次發行離岸人民幣政府債。債券發行期限為2、3、5年期，其中3年期和5年期債券屬綠色債券，債券將在香港聯合交易所上市。深圳當局說，募集資金將用於普通公辦高中建設、城市軌道交通和水治理等項目。

債券發行儀式下午透過連線形式，同步在香港和深圳舉行。

深圳市市長覃偉中在儀式上說，由深圳發行首個離岸人民幣地方政府債券，是落實深圳綜合改革試點任務的重要舉措，也是創新地方政府發債的重要探索，對於推動粵港澳大灣區，及對於促進中國金融市場雙向、推動人民幣國際化進程，都具有十分重要的意義。在金融方面，也對中國其他地方產生積極示範。

港府財政司司長陳茂波說，歡迎深圳在香港發行人民幣債券，使用香港的融資平台和專業服務，助力香港債券市場以及綠色和可持續金融的發展。深圳在香港發行的債務票據所支付的利息和獲得的利潤，香港政府計畫豁免徵收利得稅。

香港交易所主席史美倫說，這次深圳在港發債，有助提升香港債券市場的深度和廣度，豐富香港人民幣資產產品和綠色金融產品，進一步鞏固香港作為全球離岸人民幣中心地位。希望更多中國政府到香港融資，利用好香港的國際融資平台，加快地方建設。

香港 債券 中國

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