台廠結盟 搶攻高階電動機車商機

台灣經濟部推重型電動機車國產化政策，吸引科技廠攜手傳統機車業，搶高階智慧電動機車商機。（本報資料照片）

台灣 跟進國際趨勢，喊出「2050淨零排放」的能源轉型目標。經濟部推動重型電動機車國產化政策，吸引科技廠攜手傳統機車業，友達與宏佳騰、臻鼎旗下先豐通訊、欣興、敬鵬、毅嘉等，揪伴搶進高階智慧電動機車市場商機。

根據環保署統計資料顯示，台灣運輸部門排放量占全國溫室氣體排放量第三大，有高達1400萬輛機車，平均每百人中就有95人擁有機車，機車電動化商機潛力大，多家業者也紛紛推出電動機車搶攻上千萬輛電動機車市場。

宏佳騰機車發起「CROXERA 安全車聯網聯盟」，結合台灣微軟、友達、微星、台灣大哥大與資策會等十位夥伴，打造首款為機車設計的智慧車聯網雲端 應用，喊出成為全世界最安全的機車輔助駕駛，降低機車事故與傷亡事件。

CROXERA安全車聯網聯盟以友達的智慧儀表系統加上車聯網科技預防機車交通事故，透過車主手機、雲端、機車儀表板三方運算通訊科技，實現導航、語音提醒、LED光圈閃爍提醒等智慧服務，提升車主騎乘安全。友達與宏佳騰CROXERA合作開發的CXR-6已經量產上市。

友達智慧儀表系統已打入歐洲頂級重型機車品牌EU5全車系，建立機車聯網，成為機車對外對內的閘道，同時控制ABS系統、循跡控制系統、懸吊系統，化身為安全智慧聯網重型機車。

工業局攜手業者搶進高階智慧電動機車市場，布局全國產電動機車產業鏈，希望車聯網從晶片、次系統、系統原型產品一條龍式串聯，打造150cc重型電動機車本土化供應鏈 。

工業局指出，電動機車以智慧騎乘為目標。台灣電動機車大多用國外離散式功率元件設計驅動器，為了讓供應鏈不斷鏈，支持工研院建置平台，整合產官學研上下游各領域的技術，包括大中積體電路、杰力、毅嘉、名力精密鋼模、臻鼎科技集團先豐通訊、欣興、敬鵬等公司，從晶片、功率模組、驅動器、到全機車自主生產，目前自給率已大於93%。