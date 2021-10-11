中國網約車平台監管 力道加大

滴滴出行今年7月被中國監管機構盯上，網路安全審查尚未結束。（美聯社）

中國 2021年國家網路安全宣傳周，將於11日至17日舉辦，官媒新華社10日刊文強調，官方已對滴滴、貨車幫、BOSS直聘等啟動網路安全審查，強調應對網絡安全風險挑戰，需要防患於未然。

據了解，中國網路信息辦公室之前對滴滴進行網路安全審查時提到為期兩個月，如今滴滴App 已下架三個月，卻還遲遲未見網路安全審查結束的一天。

根據滴滴公司的統計顯示，目前單日平均訂單量差不多較之前下滑500萬單，相較滴滴巔峰時期的日訂單量3000萬單，減幅高達16%。而競爭對手高德、滴答出行和T3出行等平台卻是積極投入大量補貼，並帶動這些業者的日訂單量，幾乎都出現翻倍，顯示滴滴出行 被官方整頓，已使其他同業快速侵蝕其市占率。

新華社文章指出，近年來，中國不斷加強網路安全事件應急指揮能力建設，國家網路安全應急體系日益健全，官方推出網路安全法、數據安全法、個人訊息保護法、《國家網路空間安全戰略》、《關鍵信息基礎設施安全保護條例》強調中國網路空間法治進程邁入新時代。

滴滴方面，今年6月中國網約叫車平台龍頭滴滴出行來美上市後，官方於7月2日和5日先後公告，對滴滴出行、運滿滿、貨車幫和BOSS直聘等幾家網路平台企業實施網路安全審查，要求將App下架、停止新用戶註冊，已下載者仍可使用。這是去年4月中國發布網路安全審查辦法以來，首次展開的審查行動。

據澎湃新聞報導，中國2021年國家網路安全宣傳周，10月11日至17日在全國範圍統一舉辦，重要活動在陝西省西安市舉行，聚焦主題「網路安全為人民，網路安全靠人民」，內含多場有關青少年的網路安全宣傳活動。