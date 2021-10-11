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中國地塊流拍、提前終止出讓 大增

中國新聞組／北京11日電

中國多地在今年第二批土地集中出讓中，土地市場明顯降溫。中指研究院土地事業部高級分析師孫超指出，截至9月份，中國已有15個城市完成今年第二批集中供地。與首批集中供地相比，此次地塊流拍和提前終止出讓的情形明顯增加，成交占比不到一半。

中新社報導，數據顯示，9月份，完成集中供地的城市有12個，加上此前的無錫、長春、廈門，目前已經有15個城市完成今年的二批集中供地。

據統計，第二批次推出用地1051宗（不包括寧波和長沙），成交土地宗數486宗，成交占比46.24%，合計土地出讓收入4443.25億元（人民幣，下同，約689.54億美元）。10月份，還將有武漢、上海、北京、杭州、長沙5城市進行第二批「兩集中」土拍。

據統計，22城首批集中供地總計成交住宅用地878宗，規畫建築面積1.11億平方米，土地價款總計1.07兆元。首批集中供地中，多地土地市場活躍，溢價率明顯上行。

此後，多地土拍規則調整，提出包括限地價、禁止房企使用「馬甲」參與拍賣、限溢價率等條件。受此影響，在第二次集中供地過程中，多個城市土地出讓出現延期或重新掛牌。「返場」後的土地市場熱度並不高。以廣州為例，總共推出的48宗地中，25宗流拍，流拍率高達52.1%。且此次成交的23宗地塊中有18宗底價成交，僅有5宗地塊溢價成交。

據申萬宏源統計，福州、青島、濟南、成都等11個城市第二輪集中供地等效流拍率（流拍以及提前終止出讓的地塊占比）達31%。

中指研究院統計數據顯示，2021年1-9月份，中國300個城市住宅用地成交規畫建築面積同比下降23.27%；住宅用地出讓金約3.49兆元，同比下降4.28%。期間，共流拍地塊762宗，流拍率12.12%，較去年同期增加2.6個百分點。

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