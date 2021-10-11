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「旺季不旺」 中國9月房市降溫 償債創新高

中國新聞組／北京11日電
中國樓市9月「旺季不旺」，房地產企業銷售額明顯低於去年同期。圖為福州一售樓部。（中新社）
中國樓市9月「旺季不旺」，房地產企業銷售額明顯低於去年同期。圖為福州一售樓部。（中新社）

9月份中國樓市「旺季不旺」，房地產企業銷售額也明顯低於去年同期。

中新社報導，易居房地產研究院9日發布的一份報告顯示，「金九」成色不足，房地產市場顯著降溫。中國30家銷售規模居前的房企單月銷售業績環比下降8%，同比下降35%，同環比降幅有所擴大。當月，30家房企中，同環比銷售額上升的僅有綠城、陽光城。

報告指出，1-9月累計，30家房企銷售規模為6兆5019億元（人民幣，下同，約1兆美元），同比增長12%，增速持續放緩。前三季度，銷售額同比增速最快的三家房企是建發、綠城和卓越。而碧桂園、萬科、恒大、金科同比增長為負，銷售額不及去年。其中恒大同比減少17%，銷售回款增長乏力，打折促銷效果不佳。

銷售增長乏力會增加企業的償債壓力。上述報告指出，9月份，中國30房企償債規模381.8億元，同比增加24.0%，環比增加40.55%，償債規模創2020年以來單月新高。三季度以來房地產行業債券負面事件逐月增加，9月境內信用債負面事件9起，涉及實質違約金額44.94億元，在此背景下，榮盛、中駿等公司債券評級被下調。

另據中指研究院統計，2021年三季度，百強房企銷售額同比增長率均值為-12.4%，其中，9月份，銷售額同比增長率均值為-25%，跌幅顯著。

企業拿地金額也出現下滑。中指研究院數據顯示，前三季度，百強房企拿地總額2兆1466億元，同比下降9.8%。房企拿地更加聚焦一、二線城市。

具體來看，50家代表房企拿地面積前十位的城市中，重慶位列第一，杭州和長沙占據二、三位。此外，溫州、金華和佛山作為非集中供地城市進入前十，土地市場亦頗受房企關注。

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