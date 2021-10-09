聯想突撤回科創板上市申請 市場質疑資格不符

聯想集團突然撤回科創版上市申請，引發市場諸多揣測。美聯社

全球最大個人電腦生產商—聯想集團在中國 「十一」假期前一天（9月30日）才提交在上海科創板的上市申請，卻意外在「十一」後的第一個工作日（10月8日）就主動撤回上市申請，引發市場關注。

中國媒體紛紛以「科創板一日遊」 、「史上最短科創板IPO之旅」、「閃退科創板」形容聯想此舉。上海證券 交易所目前已終止聯想發行上市的審核。

財新網9日上午報導，截至發稿，聯想都尚未披露撤回的原因。但10月4日，聯想還根據香港聯合交易所的規則，在港股市場發布擬在科創板上市的招股說明書（申報稿）。顯示撤回科創板上市的決定至少是在10月4日之後作出的。

上海證券交易所9月30日受理聯想公開發行中國存托憑證（CDR）並在科創板上市的申請，市場原預期這將成為紅籌上市公司以CDR形式回歸A股的第一案。

財新網指出，就在聯想宣布要在科創板上市後，市場就出現不少聲音質疑其「科創含量」。

例如，聯想過去三個財年研發投入占營收 的比例都只有3%左右，遠不及科創板目前10%左右的平均水平。此外，聯想近年資產負債率都接近90%，遠高於科創板和創業板同類企業的水準。

證券時報也指出，聯想從申請IPO到終止IPO只用了一個工作日，成為科創板史上最快撤回上市申請的公司。有分析認為，這或許和聯想與科創板的定位不完全相符有關。

報導稱，科創板最大的標簽就是「科創」屬性，但聯想近九成營收來自智能設備業務，主要是電腦組裝、手機等傳統業務，科技含量並不高。而且聯想掌握的多非關鍵性技術，其核心零組件如晶片、處理器、記憶體等都必須自外部採購。

數據顯示，2020/21財年，聯想原材料採購金額高達人民幣2,153億元。其中光處理器和晶片就達到900.55億元。

根據「科創板註冊管理辦法」要求，在科創板發行股票或存托憑證，需符合新一代信息技術、高端裝備、新材料、新能源、節能環保、生物醫藥等行業分類。在公開發行說明書中，聯想自認符合科創板「新一代信息技術」行業定位。

但有分析直指，聯想若真想回A股上市，應該到滬深主板，以聯想集團現階段的業務模式，主板會比較適合。