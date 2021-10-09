台積電9月業績創新高 首度衝破1500億台幣

台積電9月營收首度衝破1500億元大關，改寫單月歷史新高。（路透資料照片）

台灣科技大廠台積電 8日公布9月營收 1526.85億元新台幣(約54.54億美元)，月增11.1%，年增19.7%，首度衝破1500億元大關，改寫單月歷史新高；第3季營收4146.7億元，季成長11.4%，年成長約16.3%，同步寫下單季新高。

台積電今年前9月營收約為1兆1492.26億元，較去年同期增加17.5%。

台積電先前第三季財測估計，在新台幣27.9元兌1美元基礎上，估計第3季營收約介於146億至149億美元，換算第3季營收換算新台幣約介於4037.4億元至4157.1億元之間，均標約4097.25億元，實際結果符合預期並超越平均值且接近高標。

台積電預計本月14日召開線上法說會，說明第三季獲利與第四季營運展望。研究機構預測，台積電第4季營收季增幅度約在3%至5%之間，有機會再挑戰新高。

因半導體材料與相關耗材報價狂飆，台積電生產成本大舉墊高，吸收一年多成本後，今年對客戶端提出全產品線漲價，成熟製程漲幅20%，先進製程平均漲幅10%，漲價效應也在第四季陸續出浮現。

業界日前指出，目前看來台積電各製程排單生產塞車情況，已較兩個月前改善，雖然產能吃緊至2022年不變，但排隊隊伍變短，讓真正需要的客戶能早點拿到產能。就成熟製程部分，台積電為協助車用供應鏈已啟動多項措施，包含今年目標車用微控制器（MCU）產量提升近 60%。

就需求端而言，法人推估，台積電第3季成長動能主要來自智慧機新款機種推陳出新，快速帶動5奈米家族出貨提升，雖然非蘋機種新舊交替與庫存去化，以及挖礦應用因政策法規限制自然汰除，但其餘高速運算、高階車用晶片 等需求正快速提升。

業界指出，全球前七大的IC設計公司Marvell在台積電先進製程投片快速增加，同時車用乙太網路晶片的高階需求快速成長，也成為營運另一重要動能，Marvell在企業應用、車用、雲端、工業和消費市場產品是台積電3奈米製程技術的先期採用者之一。

Marvell日前更宣布將以台積電新的3奈米平台來開拓數據中心所需的基礎建設市場，並搭配採用台積電先進封裝CoWoS技術。