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北交所首批精選層股票 出列

記者林宸誼／綜合報導
十一長假結束，A股市場新股蠢蠢欲動。（新華社資料照片）
十一長假結束，A股市場新股蠢蠢欲動。（新華社資料照片）

中國十一長假結束，A股市場新股蠢蠢欲動。中國全國股轉公司官網公告，五家進入新三板精選層的公司8日公開發行申購，這是北京證券交易所設立以來，首批精選層「打新」股票，包括廣諮國際、廣脈科技、海希通訊、恒合股份和錦好醫療五檔新股。

「打新」是指投資人用資金參與新股申購，若中簽就可買到即將上市的股票。

同花順財經報導，11日還有三檔精選層新股加入打新行列，分別為漢鑫科技、禾昌聚合和廣道高新。這是9月初北交所宣布設立後的首批精選層新股，備受市場關注。

從本益比來看，八檔新股本益比集中在16倍至21倍區間內，平均本益比為17.97倍，漢鑫科技、錦好醫療的本益比最高，分別為20.83倍和20.37倍；廣脈科技和禾昌聚合的本益比最低，分別是16.14倍和16.39倍。

根據制度安排，北交所將總體平移新三板精選層各項基礎制度，將精選層現有掛牌公司全部轉為北交所的上市公司，新增上市公司由符合條件的創新層掛牌公司產生。

未來北交所的首批上市公司會包含當前新三板精選層的掛牌公司，加上本批八家精選層公司，北交所可平移至精選層的上市公司已達74家。

普通投資者參與申購，仍然需要開通新三板精選層的交易許可權，並滿足相關要求，預約開通北交所交易許可權的投資者，要在北交所開市後才能參與交易及投資新股。

雖然北交所投資者門檻已降至人民幣50萬元（約7.7萬美元），在北交所開市交易之前，投資者參與精選層股票交易仍須滿足100萬元證券資產標準。

投資 股票 中國

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