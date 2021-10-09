北交所第二次全網測試 業內估：月底開市

北京證券交易所官方網站已於9月10日上線試運行。(中新社)

北京證券 交易所（簡稱「北交所」）9日進行第二次全網測試，北京南山投資 創始人周運南表示，目前已進入北交所開市倒數階段，開市交易時間，「我們預計在10月底」。

據上海第一財經報導，從10月開始，北交所建設持續快馬加鞭，有新三板投行人士指出，規則、技術、人員、項目等多方面都做好準備了，市場普遍認為，北交所已具備開市交易條件。

目前，券商多部門都在備戰北交所開市，包含增加人員招聘、投資研究業務等。投行方面，太平洋證券投行部董事總經理王晨光指出，北交所設立的消息宣布後，近一個月裡，其所在機構多方面推進北交所相關業務，包括人員、業務儲備等。

他稱，「員招聘大幅增加，主要是針對北交所加上新三板業務招人，旨在擴大業務範圍和規模，但是難度也在加大，因為各個公司都在招。」

網金部門和營業部方面，德邦證券表示，科技部門配合線上開通的功能的產品開發，會同營業部利用營業網點、官方網站、手機APP等線上、線下方式，開展投資者動員工作，確保實現潛在投資者全覆蓋。

報導指出，北交所設立的目標之一是培育一批專精特新中小企業，形成創新創業熱情高漲、合格投資者踴躍參與、仲介機構歸位盡責的良性市場生態。投早、投小、投創新的風險投資與私募股權投資有望迎來更大的發展空間，和更暢通的退出管道。

國源科技董秘尚紅英表示，北交所設立，創新型中小企業將迎來前所未有的歷史發展機遇。其服務創新型中小企業的市場定位將助力中小企業走向資本市場，迎來高品質發展階段。